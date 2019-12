Tendenze Temi Matrimonio 2020 | I migliori da scegliere per il prossimo anno, Idee e consigli per celebrare la giornata più importante della vostra futura vita insieme

Il tuo lui ti ha fatto la proposta di matrimonio e tu, dal momento del sì, non hai pensato altro che ad organizzare la cerimonia più incredibile che possa esserci. La fantasia corre veloce e tra la scelta dell’abito e la lista degli invitati, ti sei resa conto che ancora non hai scelto nessun tema per il giorno più bello della tua vita. La domanda che ti poni è: quale scegliere? Niente panico, una volta selezionato il tema, procederete con grande disinvoltura nella scelta di tutto il resto: dalle carte per gli inviti ai colori da usare, al menù e persino al bouquet da sposa. Tutto girerà intorno al vostro tema. In questo articolo vi suggeriamo alcuni tra gli infiniti temi a disposizione per le nozze, dai più classici a quelli più stravaganti sino alle tendenze più trendy per i prossimi Matrimoni 2020. Scopriamo quale sarà il tema del vostro matrimonio con i temi più belli del 2020.

Tendenze Temi Matrimonio 2020 | I più belli da scegliere

Dal tema più romantico a quello più rock, i temi per il matrimonio sono veramente tanti e adatti ad ogni tipo di nozze. Il filo conduttore che permetterà di creare armonia tra tutto ciò che riguarda il matrimonio rappresenta il “tema”. L’ispirazione per un tema di nozze può provenire da qualsiasi fonte. Dopo di selezionare un filo conduttore si adattano i dettagli, come inviti, bomboniere, cibi, torta, decorazioni, ecc. con quel tema. Un matrimonio non deve essere rigido, può essere una gran rappresentazione di chi siete finché si veda la vostra personalità, potete cercare aiuto dai luoghi giusti, tutto quello che serve è una semplice idea e trasformarla per fare un insieme armonioso e divertente.

Per inspirarvi dovete pensare alla vostra istoria personale, alla vostra cultura, alle vostre passioni. Quando scegliete un tema qualsiasi limitate l’argomento per non fare un carnevale, ad esempio se vi piace il tema “angelo”, come immaginate le decorazioni?: angelo tipo cupido, pupazzetti con forma d’angelo, angeli di natale, immagini di putti, voi e le damigelle fanno una rappresentazione e si travestono d’angelo?. Dovete tenere le idee chiare dall’inizio. Vediamo di seguito i temi più interessanti per il vostro giorno indimenticabile.

Tema Matrimonio Cinema

Se tu e il vostro futuro marito siete degli appassionati cinefili quale miglior occasione per sfoggiare il vostro amore per il cinema se non nel vostro giorno d’amore. Cosa vi servirà per un matrimonio in stile cinematografico? Per realizzare un set che si rispetti vi serviranno delle sedie da regista, dei ciak e le partecipazioni come se fossero locandine di film. Indispensabile il red carpet e backdrop con il vostro logo per far sfilare i vostri ospiti.

Tema Matrimonio Mare

Il matrimonio a tema mare sarà un altro dei must tre le idee matrimonio del nuovo anno. Il tema marino non è solo una prerogativa dei matrimoni in spiaggia, in qualunque location si può ricreare un’atmosfera che evochi le notti d’estate in riva al mare, utilizzando sapientemente il blu e le sue sfumature, oltre a elementi tipici posizionati ad hoc e distribuiti, anche in un agriturismo, in modo da ricreare un ambiente suggestivo e perfettamente a tema.

Tema Matrimonio Medioevale

In questo caso è importante la location, che deve essere un maniero. Usate poi la cera lacca per gli inviti. Non possono mancare falconieri e sbandieratori per l’animazione e un gran buffet con barbecue a vista. Anche l’abito da sposa in questo caso deve coincidere con il tema e dunque un vestito semplice di velo accompagnato con un bouquet semplice è l’ideale.

Tema Matrimonio Bosco

Dire di sì ai piedi di un grande albero, immersi in un bosco, è il tema adatto per chi vuole passare il giorno più romantico nella semplicità e immersi nella natura. Ciò che vi servirà per realizzare delle nozze nel bosco ad hoc, saranno delle foglie che userete come inviti, candele profumate e tante lucine da posizionare nei rami degli alberi. Le decorazioni devono rispettare ovviamente il tema bosco, e quindi via libera a frutta fresca come decorazioni, un buffet a base di carne e tronchi d’albero come sedute. In questo caso adottate uno stile sobrio anche per l’abito che indosserete e prediligete dei fiori secchi o foglie come decorazioni per l’assemblaggio del vostro bouquet.

Tema Matrimonio Circo

Adatto per quegli sposini frizzanti ed energici che hanno voglia di divertirsi. Questo tema è tra i più usati negli ultimi anni poiché accorpa in se, l’allegria tipica dei circhi, la magia e la stravaganza. Ciò che qui non può mancare sono ovviamente giocolieri per intrattenere i vostri ospiti, mangiafuoco – da presentare solo in serata – e un tendone a strisce, possibilmente bianco e rosso, dove dire Sì. Ricordatevi anche lo zucchero filato e i pop corn, tipici circensi nonché la musica allegra e incantata.

Tema Matrimonio Eco-Friendly

Un’altra delle tendenze tra i temi matrimonio del 2020 è il matrimonio eco-friendly. Sempre più sposi sono sensibili al rispetto dell’ambiente, della natura e dalla scelta di allestimenti fai da te a menù (vegetariani o vegani) che richiamano i sapori della terra, decidono di organizzare il loro matrimonio in cascine, agriturismi, frantoi e campagne, adottando questa particolare tendenza. Il colore di questo tema matrimonio è indubbiamente il verde Greenery, in perfetto stile Pantone che continuerà ad accompagnarci anche per il prossimo anno, insieme ai toni della terra.

Tema Matrimonio Shabby chic

Rispolverate vecchi cimeli e scegliete il bianco come nuance Il tema shabby chic è uno tra i più trendy e di moda nelle nozze degli ultimi tempi. È da prediligere colori tenui e castellati come il bianco sporco, l’azzurrino o il rosa pallido, ma vanno bene anche il giallo chiaro ed il verde mare. Qui l’importante è risultare elegante con poco. Fa la differenza le decorazioni che userete: grandi candele bianche, fiocchi delicati e cornici di legno chiaro. Per ciò che riguarda le bomboniere usate uno stile Shabby Chic in vetro, da realizzare anche da sole a casa!

Tema Matrimonio Retrò

Qui la scelta è ampia. Potete optare per gli anni ’30, ’40 sino ad arrivare agli anni ’60. In base al decennio che sceglierete organizzerete tutto il resto. Importante in questo tema è la cura dell’abito da sposa e dello sposo, nonché il trucco e l’acconciatura che adotterete.

Tema Matrimonio Fattoria

Uno tra i temi più richiesti e gettonati degli ultimi anni è stato proprio il tema fattoria. Si sceglie di passare questa giornata con spensieratezza e immersi nella natura a contatto con gli animali. Se anche voi sceglierete questo tema, ciò che vi servirà sarà una fattoria, appunto, ma in mancanza, va bene anche un casale in campagna o una cascina.

Ciò che non può mancare saranno delle grandi balle di fieno per decorare il posto e altre più piccole che, rivestite con un semplice lenzuolo bianco o plaid scozzese, fungeranno da panchine o sedute per gli ospiti. Il menu dovrà essere casereccio, prediligendo salumi, formaggi, carni e pasta fresca.

Tema Matrimonio Arcobaleno

Invece di scegliere un colore, perché non averli tutti e gettare un luminoso, colorato, arcobaleno come tema a vostro matrimonio? Poiché gli arcobaleni comunemente rappresentano la bellezza che viene dopo una tempesta o pioggia, molte coppie possono desiderare questo tema per dare il messaggio di avere finalmente trovato gioia e felicità nel loro amore, nonostante le “tempeste” del mondo. Gli arcobaleni simboleggiano la buona fortuna, felicità e la speranza ed è diventato un modo per aggiungere un luminoso tocco festivo ai matrimoni, per questo una festa con questo tema deve essere casuale e giocosa. Alcune idee da incorporare con questo tema possono essere: le damigelle in abiti di colore neutri (nero, panna, grigio) e rappresentare l’arcobaleno con qualche accessorio (bouquet, scarpe, bandana, ecc.).

I testimoni dello sposo possono ciascuno indossare una cravatta di colore diverso o degli occhiali da sole, se c’è il sole. Invece per decorare potete appendere lanterne di carta in tutti i colori dell’arcobaleno agli alberi circostanti nell’area della cerimonia o sulle sedie di cerimonia; anche un arco colorato de palloni sopra l’ingresso va bene. I fiori sono essenziali, utilizzando vari colori dei fiori e varie tonalità di verde si possono creare centritavola geniali; in alternativa, si potrebbe optare per nastri multicolori per adornare i mazzi di fiori; panni colorati sul tavolo.

Un’altra idea è quella di decorare la torta in maniera che nel tagliarla riveli strati di colore diversi. Altri dolci a tema possono essere le caramelle, macaoni colorati, i cookie, che possono anche essere personalizzati ordinati o realizzati con un design arcobaleno.

Sarebbe bello un posto con le vostre foto disposte su cornici colorate. Per le bomboniere potete disegnare etichette dai colori vivaci. Le coppie possono avere libero sfogo e sbizzarrirsi con una serie di arredi dai colori vivaci ma non c’è bisogno di impazzire con il colore, così avrete cura di non esagerare.

Tema Matrimonio Arte

Se siete una coppia che ama l’arte, musei, artisti, pittori, scultori e altre attività artistiche, allora si può prendere in considerazione un tema di nozze sulla base di “artisti del mondo”, esposizione di quadri o realizzare l’evento dentro un museo. È possibile inoltre magari fare un viaggio indietro nella storia per creare una celebrazione unica attorno ai famosi artisti come Leonardo De Vinci, Rembrandt, Claude Monet, Picasso.

Una cosa che dovreste fare prima è decidere su quale artista si desidera caratterizzare il tema matrimonio. Potrebbe essere “tutto Monet” o si può decidere di scegliere un artista per essere rappresentato in ogni tavola. Questo è tra i temi finora elencati, a mio avviso, il più originale e romantico.

Tema Matrimonio Bicicletta

Un matrimonio a tema bicicletta può essere la scelta perfetta per quelli che amano questo mezzo. Vintage, moderni o stravaganti, una bicicletta strapperà un sorriso a tutti. Potete disegnare una stampa d’arte a tema bicicletta che può essere utilizzata come decorazione per le stampe d’inviti, programmi, menu, libro degli invitati, ringraziamenti, ecc.

Potete chiudere gli inviti con sigilli di cera con un disegno che raffiguri la bicicletta, oppure decorare la torta con un topper a tema. Gli sposi possono arrivare sulle bicicletta; potete costruire una scenografia per le foto degli sposi e gli invitati con una bici piena di fiori o con un cartello di benvenuto.

Utilizzate modellini di bici per segnalare i tavoli, potete riempire i cestini con ortensie viola o verde. Se amate il fai da te, verniciate delle ruote di bici per utilizzare come Tableau de Mariage, ma evitate il sovraccarico del tema.

Tema Matrimonio Coco Chanel

Strano ma sicuramente originale, il tema ispirato alla celebre stilista donna, Coco Chanel sarà apprezzato non sono dalle donne ma anche dagli invitati maschi. Questo stile funziona in tutte le stagioni, sia che vi sposiate d’estate che d’inverno. Sarebbe opportuno avere un matrimonio a tema Coco Chanel a Parigi, tuttavia, se questo non è il caso, la chiave per un look Coco Chanel è di attenersi a una gamma di colori per creare un look opulento.

Per l’abito da sposa scegliere un abito sobrio e aggiungere una collana di perle. Il fiore preferito di Coco era la camelia, dunque usateli nel vostro bouquet da sposa. Profumare alcuni ambienti dove si farà la cerimonia con alcune gocce (preziose) di Chanel No. 5. sarebbe perfetto.

I 4 Macro Temi di Matrimonio perfetti per tutti

È vero che il 2020 sarà improntato al romanticismo e alla natura, ma è altrettanto vero che i vari temi matrimonio utilizzati nel corso degli anni passati non scompariranno. Tutt’altro. Esiste una grande varietà di temi e stili in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di tutte le coppie di sposi. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, tra i macro temi più simpatici e originali.

Musica. I temi matrimonio non sono sempre così definiti, spesso è possibile declinare un macro tema con diverse alternative, come nel caso della musica. La musica richiama il ballo, che a sua volta può essere distinto in balli caraibici, balli da sala, tango, hip hop, il musical, che può anche essere considerato un tema matrimonio a sé stante di cui ricreare ambientazioni, le danze popolari di vari Paesi, ma anche il vintage con i dischi in vinile e i vecchi giradischi. Insomma, davvero un mondo molto vasto. Passato. Anche questo, come nel caso della musica è tra i macro temi matrimonio che può avere diverse declinazioni: l’ottocento, gli anni ‘60 e ‘70 con il tipico stile hippy e un’ambientazione da figli dei fiori, e i rivoluzionari anni ‘80 sono sicuramente quelli più gettonati, che offrono maggiori spunti per allestimenti, colori, musiche, tableau mariage, bomboniere e ogni altro aspetto dell’organizzazione del matrimonio a tema. 4 stagioni. Il tema matrimonio 4 stagioni può essere declinato in due modi: ricreando un’ambientazione che rispecchi la stagione del mese nel quale vi sposate oppure sfruttando una location con ampi spazi per ricreare degli angoli a tema, uno per ogni stagione dell’anno. Solo per darvi alcune idee: per l’inverno utilizzate molto i toni del bianco, grigio e argento, con un tocco di rosso, ad esempio, e ricreate atmosfere eleganti e avvolgenti tipiche del periodo natalizio e di San Valentino, festività che cadono proprio nei mesi invernali; per la primavera, ispiratevi alla natura e alle sue meraviglie, fiori in grande quantità e colori pastello sono proprio ciò che serve per un tema matrimonio romantico e fiabesco e una location immersa nel verde, in campagna, è l’ideale. Lo stile shabby chic, lo stile provenzale e il vintage sono quelli che più si addicono ad un matrimonio a tema primavera; un matrimonio in estate richiama il mare, il sole, l’allegria, la musica, ma anche la campagna aperta e lo stile country chic che privilegia elementi rustici e naturali; infine, l’autunno, quando la vendemmia, le castagne, le foglie che cadono, i toni dell’arancio e del marrone sono l’elemento caratterizzante e il boho chic una valida proposta di stile.

Non solo le stagioni, ma anche i mesi dell’anno possono incarnare un tema interessante, da esprimere con i colori o con un elemento specifico. E così, gennaio sarà un total white o il cioccolato, febbraio un rosso Valentino o il Carnevale di Venezia, marzo e aprile, i colori pastello oppure i fiori, maggio, il bianco e nero o lo stile anni ‘50, giugno potrebbe essere un verde smeraldo oppure i campi di grano e i girasoli, luglio, il blu o il mare, agosto il giallo o i viaggi, settembre, l’arancione o lo stile urban style, ottobre toni del marrone e terra oppure il bosco, i ricci e le castagne, novembre, il bordeaux o la melagrana, dicembre l’oro o il Natale. Natura. Abbiamo già detto che l’amore e il rispetto per la natura sono tra i temi matrimonio più in voga per il prossimo anno e che tutti i principali stili rispecchiano in pieno questa tendenza. Ma non è tutto, perché del matrimonio a tema natura fanno parte una serie di aspetti che ben si sposano con quanto già detto: le costellazioni, gli animali, la campagna, i fiori e i loro significati, la frutta, i giardini o il bosco incantato, la neve, tutti elementi che possono rappresentare dei temi o delle ispirazioni per gli allestimenti di un matrimonio ispirato alla natura.

I temi per il matrimonio da favola sono una moltitudine e tra quelli non citati vi sono anche temi più semplici come il classico tema romantico, con colori tenui sul rosa, o il più aggressivo rock, con colori decisi a tinte scure e metalliche. Molto usato anche il tema Viaggi o Capitali nel mondo, così come il tema dei personaggi disneyani o dei videogames.

Insomma, ogni matrimonio ha il suo tema ma indipendentemente da quello che sceglierete, il tema principale che sarà presente ovunque, sarà l’amore infinito che aleggia tra di voi. Quello vero, puro e durevole, che vi fa innamorare ogni giorno sempre di più. Non resta che farvi le congratulazioni per una vita insieme da sogno.