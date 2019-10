Conversare e avere rispetto: la regola d’oro del Matrimonio – VIDEO

Conversare e avere rispetto: ecco la regola d’oro per un Matrimonio felice e longevo. Parlare con il proprio partner e portare rispetto è la base di un futuro radioso – VIDEO

Un matrimonio longevo e felice? La regola d’oro è solo una: Conversare amabilmente e avere rispetto dell’altro. Il caposaldo di una famiglia felice è questo

Leggi anche: I segreti di un matrimonio felice? Ridere insieme ed essere gentili

Conversare, parlare e avere al contempo rispetto del proprio partner è una delle abitudini più importanti delle coppie felici e consiste, semplicemente, nel dedicare un po’ di tempo al dialogo. Non per obbligo, ma per il piacere di farlo. Scopri come nel link video

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI