Gossip | Emma Watson torna Hermione Granger per Natale – FOTO

Emma Watson festeggia il Natale con il resto del cast di Harry Potter. La foto, postata su Instagram con l’avvento delle feste, diventa virale.

La magia del Natale qualcuno la sente più di altri, in caso contrario i più fortunati possono sempre avere dei maghi in dotazione con cui trascorrere le feste: è il caso di Emma Watson, la celeberrima attrice conosciuta grazie al ruolo di Hermione Granger in Harry Potter, che augura buon Natale ai suoi followers di Instagram con uno scatto dall’alto tasso di nostalgia.

La vediamo, infatti, con gli amici di sempre: sono gli stessi attori conosciuti quando era poco più di una bambina, proprio ai tempi della saga del piccolo maghetto, da allora non si sono più lasciati. Si vedono spesso per delle rimpatriate fugaci e quale occasione migliore del Natale per affogare nei dolci e nei ricordi? Anche in dolci ricordi, ma è sempre questione di punti di vista.

Emma Watson, Hermione per una sera: la foto con il resto del cast di Harry Potter

L’emotività dei fan, con questo scatto, è stata stimolata ulteriormente: le richieste di un sequel non si fermano, ma non spetta soltanto a loro decidere. Per adesso si fanno bastare le cene comuni, come fossero una grande scolaresca. Come in ogni gruppo che si rispetti, sia scolastico che ludico, ci sono sempre alcune indiscrezioni: la più frequente è quella che vedrebbe una liaison tra Emma Watson e Tom Felton. Ossia Hermione Granger e Draco Malfoy: da Harry Potter a Al letto col Nemico il passo è breve, lo confermerebbe anche Ron Weasley – aka Rupert Grint – che ha ammesso: “C’è sempre stato qualcosa tra loro. C’è stata una piccola scintilla, ma eravamo bambini. Si tratta di quel tipo di romanticismo che puoi vedere al parco giochi”.

Il loro “parco giochi”, grazie alla celebre saga di magia e non solo, è Hollywood: Emma Watson, infatti, tra gli altri, è sempre più lanciata professionalmente e non ha tempo da perdere in gossip. Anche se è risaputo come alterni impegno sociale e sano divertimento, al pari (forse) di tante giovani della sua stessa età. L’attrice, quando sente parlare di presunti flirt, dichiara: “Se non hai una casa, se non hai un marito, se non hai un bambino, e hai compiuto 30 anni, e non sei in una situazione incredibilmente sicura e stabile nella tua carriera, o stai ancora cercando di capire… c’è solo un’incredibile quantità di ansia”.

L’ansia resta, dunque, fedele compagna di vita per molti. Anche se puoi fregiarti di essere un mago, per scacciarla via non basterebbero anni di corsi ad Hogwarts. Perchè l’ansia, al contrario di Voldemort, non si divide in sette Horcrux ma arriva tutta insieme e per sconfiggerla ci vorrebbe qualcosa in più di un Avada Kedavra.

