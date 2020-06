Chiara Ferragni in barca a Portofino sfoggia un mini bikini azzurro a pois che conquista il web. Scopri marca, prezzo e dove comprarlo.

L’estate delle star è iniziata e su Instagram già spopolano le foto in bikini delle varie influencer.

Costumi più o meno sgambati, più o meno colorati, più o meno interi, due pezzi e così via: la varietà è come ogni anno sterminata e le tendenze vecchie e nuove tornano a travolgerci anche in questa estate 2020.

Le foto dei vip sono una delle più incredibili fonti di ispirazioni, anche e soprattutto in fatto di costumi da bagno: loro li sfoggiano, fotografano e noi li studiamo e ce ne innamoriamo.

L’elenco delle star esemplari da questo punto di vista è a dir poco sterminato, noi oggi vogliamo sbirciare nella collezione mare 2020 di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e il bikini a pois

Quest’anno Chiara Ferragni collabora con Calzedonia.

Tra le varie griffe che la influencer promuove c’è infatti il noto marchio italiano che l’ha accompagnata, tra le altre cose, nel recente viaggio tra le bellezze della Liguria.

Foto in albergo, al ristorante e ovviamente in barca hanno accompagnato la vacanza.

In uno scatto in particolare la Ferragni appare con Portofino sullo sfondo mentre sfoggia un delizioso bikini.

Il due pezzi a pois azzurro, soprannominato Roberta, è acquistabile al costo di 30 euro sul sito di Calzedonia e si può anche optare separatamente per il solo slip o il solo triangolo.

Naturalmente Chiara Ferragni ci mostra e ci mostrerà altri svariati modelli della nuova collezione Calzedonia e a noi non resta che scoprirli uno a uno e scegliere poi quelli di cui ci innamoreremo.

E voi, a quale influencer vi affidate per scoprire i modelli di costumi più belli di questa estate 2020 appena iniziata?

Noi ve ne illustreremo tanti altri a voi poi l’ardua sentenza.