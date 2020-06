Costumi da bagno | Tutte le tendenze mare dell’estate 2020

Tra bikini e costumi interi scopriamo quali sono tutte le tendenze dei costumi da bagno per l’estate 2020.

L’estate è alle porte e con la fine del lockdown si può finalmente tornare al mare e andare in spiaggia. Anche se quest’anno la stagione è iniziata un po’ in sordina questo non vieta di indossare un costume alla moda.

Ma quali sono le tendenze dei costumi nell’anomala estate del 2020? Interi, bikini, trikini, fantasia, tinta unita, pois, animalier, V shape e chi più ne ha più ne metta.

Scopriamo qual è la moda mare per la stagione calda appena iniziata e quali sono i modelli e le fantasie più glam da sfoggiare al mare o semplicemente da indossare in piscina o al limite sul balcone di casa.

Ecco le tendenze dei costumi da bagno dell’estate 2020

Se finora l’emergenza sanitaria aveva generato incertezza sul futuro distogliendo inevitabilmente l’attenzione dalle tendenze moda dei costumi da bagno ora è finalmente giunto il momento di pensarci.

La fine del lockdown infatti ha decretato la possibilità di poter ritornare al mare, ma in sicurezza e chi non potrà andare in spiaggia potrà sempre optare per qualche giornata in piscina. Altrimenti come ultima istanza resta sempre il giardino o il balcone di casa.

Una cosa però è certa. La possibilità di prendere il sole ora ce l’abbiamo e allora scopriamo quali sono tutte le tendenze per questa strana estate del 2020.

Primo in assoluto è lo stile animalier. Visto sulle passerelle a firma dei più grandi stilisti, come Dolce e Gabbana, Gucci ma anche Stella McCartney con le fantasie pitonate. Ad indossare il costume da bagno animalier diverse influencer e vip come Elisabetta Canalis e Giulia De Lellis.

Tigrato, pitonato, leopardato, l’animalier trionferà sui litorali di tutta Italia. Intero o due pezzi sarà il costume da bagno più gettonato dell’estate 2020. Abbinarlo sarà facile. Con una t-shirt bianca che sta bene su tutto e uno shorts in denim, oppure per chi vuole un tocco di originalità con una vestaglia dalle fantasie orientali.

Un’altra tendenza che torna è il costume V Shape che già abbiamo visto sulle spiagge lo scorso anno. Si tratta di un bikini che ha la particolarità dello slip con uno scollo a V, proprio come le magliette. È un modello in genere molto sgambato dedicato quindi alle più audaci.

Altro grande ritorno è quello dei bikini brassiere. L’attenzione in questo caso è puntata sul reggiseno che è a forma di top. Può rifarsi o al tipo sportivo o semplicemente a quelli intimi. Sui colori ci possiamo sbizzarrire su tinte unite o fantasie. Inoltre, alcune varianti prevedono al centro del seno una zip, uno spacco più o meno grande e altri dettagli come bottoncini. Perfetto anche lo stile sporty a cui si rifanno direttamente questi costumi.

Un’altra grande tendenza di quest’anno è quella di utilizzare il costume da bagno al posto di un body o di un top scintillante, magari sotto a una giacca. Molti modelli sia interi che bikini sono stati infatti creati con lo scopo di essere indossati anche in città abbinandoli a degli shorts, minigonne o chemisier.

Torna infatti di gran moda lo scintillio, sia sull’intero che sul due pezzi. Il costume da bagno in lurex sarà una delle grandi tendenze dell’estate 2020. Sui colori si passa dal fucsia all’oro, dal verde salvia all’azzurro.

Ancora attuali e di gran moda i costumi interi. I modelli vanno da quelli sportivi a quelli vintage anni ’80 scollati davanti e dietro. E poi ci sono quelli adatti a trasformarsi in sotto giacca, ad esempio con inserti in tulle che vanno a sostituire i body. Un costume cool da indossare di giorno ma che si trasforma in un capo elegante di notte.

Sulla stessa linea anche i trikini cut-out che con i loro tagli particolari possono tranquillamente essere indossati al posto di un body e già da soli vestono. Per andare in spiaggia basterà un shorts in denim e il gioco è fatto.

Vedremo quest’anno un ritorno anche degli anni ’50 specie sui costumi a vita alta che diventano modellanti. Adatti a chi vuole nascondere qualche piccola rotondità accumulata inevitabilmente nel corso della quarantena. Leggi anche Costumi da bagno, quali evitare per non sembrare più vecchie?

Tornano ancora le ruches e volant, effetto brava ragazza, ad impreziosire i costumi dell’estate 2020 che diventeranno un capo must dell’abbigliamento estivo non solo per la spiaggia.

Il tessuto goffrato già visto lo scorso anno nei litorali si ripropone di nuovo nell’estate 2020. Per i colori si punta a quelli più accesi. Rosa fucsia o rosa barbie, verde menta, giallo, arancione e azzurro. Inoltre questo tessuto si adatta bene a ogni fisico.

Spazio anche ai pois, che fanno molto anni ’50, alle fantasie tropicali, adatti a tutti gli incarnati, floreali, alle righe che staranno bene sia sui due pezzi che sugli interi.

E infine, per le vere fashion victim quest’anno si potrà abbinare al costume anche la mascherina. Molte aziende infatti hanno investito sulla produzione di tali oggetti diventati ormai un elemento da abbinare al resto dell’abbigliamento. E alcune case di moda ma anche piccole imprese hanno creato le mascherine proprio con le stesse fantasie dei costumi.