Giulia de Lellis conquista Instagram con un nuovo costume leopardato e i fan si chiedono di che marca è ma, soprattutto, quanto costa.

In una lunga calda estate che non vede l’ora di immortalarla a più non posso a fianco del suo amore ritrovato Andrea Damante, Giulia De Lellis sembra decisa a concentrarsi sul suo lavoro da influencer.

Scatto dopo scatto conquista sempre più il popolo del web a suon di outfit studiatissimi e tanta sensualità. Con l’arrivo della bella stagione poi a tacchi, gonne e bluse si sostituiscono i tanto attesi costumi da bagno.

Giulia in fatto di moda mare ha sempre detto la sua, con tanto di collezioni da lei stessa ideate per diversi marchi, e in questa strana estate 2020 non intende certo essere da meno.

La pandemia può aver leggermente sconvolto la quotidianità di una vera ipocondriaca quale la De Lellis è per sua stessa ammissione ma, certo, non può averle tolto l’occhio lungo in fatto di bikini e affini.

Che cosa ci consiglia allora Giulia per questa stagione balneare? Un due pezzi in particolare spicca tra tutti.

Il costume leopardato di Giulia De Lellis

Già da qualche tempo Giulia De Lellis ci propone su Instagram scatti in costume, foto che ci hanno letteralmente catapultato nella nuova stagione.

Tra i vari completi proposti uno ha attratto particolarmente la nostra attenzione quella del web: un bikini con parte superiore al triangolo e slip perizoma che propone una fantasia maculata nera su sfondo bianco con qua e là diversi tocchi di colore. Semplicemente delizioso!

Già ma di che marca è e, soprattutto, dove possiamo comprarlo anche noi?

Il mistero è presto svelato. Per questa estate 2020 Giulia De Lellis è infatti testimonial Tezenis e proprio il noto marchio ha creato il favoloso bikini in questione.

Sul sito internet della griffe si può trovare il medesimo costume in diversi modelli (a fascia, con coppe e ferretto e, ovviamente, a triangolo): il modello sfoggiato dalla influencer ha un costo totale di 22,98 euro e abbina al triangolo un perizoma alquanto sgambato.

Data al varietà di modelli per questa particolare fantasia, ogni tipologia di donna potrà trovare la sua variante perfetta per sé, un plus senza dubbio non da poco.

Siamo certe però che questo sia solo l’inizio: Giulia avrà senza dubbio ancora tantissimi costumi da proporci.

L’estate è appena iniziata.