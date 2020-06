Temptation Island 2020, arriva il primo colpo di scena: nel villaggio dell’amore è già accaduto qualcosa. Filippo Bisciglia svela tutto.

Primo colpo di scena per Temptation Island 2020. Ad anticiparlo è Filippo Bisciglia nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. Il conduttore che tornerà in onda con la nuova edizione del programma dell’amore giovedì 2 luglio, ha svelato quello che sta accadendo in Sardegna con le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation.

Temptation Island 2020, Filippo Bisciglia: “C’è già stato il colpo di scena”

Le coppie di Temptation Island 2020 sono state già svelate. A mettersi in gioco sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro. Sei coppie che promettono grandi colpi di scea al punto che qualcosa è già accaduto come ha confessato Filippo Bisciglia a Fanpage.

“Il colpo di scena? C’è già stato. È già accaduto qualcosa” – ha dichiarato Filippo Bisciglia che ha anche spiegato che ci saranno i contatti fisici – “Sì, ci saranno. Siamo in sicurezza perché siamo blindati: dai villaggi, ai quali protagonisti e addetti ai lavori hanno avuto accesso solo dopo essersi sottoposti ai controlli del caso, non si potrà uscire”.



Infine, ha promesso grandi emozioni per il pubblico di canale 5 che, ogni volta, segue sempre con grandissimo interesse regalando al pubblico ascolti eccellenti.

“Tanta roba. Non posso svelare molto ma abbiamo un cast molto forte. Le coppie partecipano per tanti motivi differenti. Ci sono coppie più grandi, poi ce n’è una giovane. È un bel mix”.

E’ tutto pronto, dunque, per la nuova edizione di Temptation Island che, anche in questa estate, nonostante l’emergenza coronavirus, è pronto a regalare grandi emozioni e piacevoli sorprese ai telespettatori.