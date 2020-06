Belen Rodriguez sexy in costume | Marca, modello, costo e dove trovarlo

Belen Rodriguez strega Instagram emergendo dalle acque in costume intero. Scopriamo marca, costo e, soprattutto, dove comprarlo.

Al momento il web sembra concentrato solo sulla sua vita sentimentale ma Belen Rodriguez resta sempre e comunque un’icona della moda.

Ecco allora che, come ogni anno, quando arriva l’estate tutte noi fashion victim siamo pronte a spiare i costumi che la showgirl deciderà di sfoggiare.

Bikini, consume intero, trikini, per che cosa avrà optato quest’anno Belen?

Tra i primissimi scatti condivisi via Instagram in questa estate 2020 a colpire gli utenti è stato in particolare uno: Belen emerge da una piscina sfoggiando un meraviglioso costume intero bianco.

Di che marca è, quanto costa e, soprattutto, dove possiamo comprarlo anche noi?

Belen Rodriguez costume intero: marca e costo

La foto che potete ammirare qua sopra è stata condivisa da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram il 20 maggio scorso, collezionando sino ad oggi oltre 218mila like.

Del resto non c’è da stupirsi: posa ed espressione seducente, paesaggio mozzafiato e, per conquistare anche noi femminucce, un costume da capogiro.

Fortunatamente è la stessa Belen Rodriguez a comunicarci nella descrizione dello scatto la marca del capo in questione:

@mefuireal“

Il costume è dunque della celebre marca fondata dalla stessa Belen con la sorella Cecilia Rodriguez.

Sbirciando sul sito scopriamo che il costume si chiama Monokini Astrology ed è disponibile in 4 diversi colori (azzurri, bianco e due diversi multicolor) al costo di 69 euro.

Chiunque sia rimasto conquistato dal costume in questione potrà dunque andare sul sito Me Fui e fare il suo ordine, magari dando uno sguardo anche al resto dei modelli: chissà che qualcos’altro non possa conquistarvi.

Belen Rodriguez del resto indossa il più delle volte costumi da bagno del suo marchio, trasformando se stessa nella sua miglior testimonial e sostenitrice.

Non stentiamo dunque a credere che tanti altri modelli interessanti emergeranno lungo questa estate appena iniziata. Occhi ben aperti!