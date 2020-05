Timbro personalizzato per un matrimonio unico nel suo genere

Per chiudere partecipazioni, biglietti di ringraziamento, contrassegnare segnaposto e ogni altro dettaglio del vostro giorno più bello ciò che vi occorre è un timbro personalizzato.

Se c’è una cosa che accomuna tutti i futuri sposi questo è senza dubbio la ricerca dell’unicità.

Tutti coloro che si aggiungono ad andare all’altare immaginano le proprie nozze come un evento unico, sognano che il loro matrimonio sia diverso da quello di chiunque altro e che gli invitati lo possano ricordare per sempre come “il Matrimonio”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bomboniere e segnaposto | Cadeaux originali per gli invitati alle nozze

Parte allora la caccia al dettaglio che possa fare la differenza, al particolare che sappia incantare e regalare il tocco in più decisivo.

Negli anni ve ne abbiamo proposti diversi, come la scelta dei migliori tavoli o la torta nuziale perfetta, tutti però accomunati da una sfumatura : la personalizzazione.

Agli sposi non basta che sia un matrimonio esemplare e particolare, desiderano che nella sua particolarità sappia parlare di loro.

La personalizzazione di quanti più dettagli delle nozze è un elemento costante nella maggior parte delle organizzazioni di matrimonio e spesso avviene attraverso uno smodato uso delle iniziali degli sposi.

Due lettere che compaiono sulle bomboniere, sul tableau, sui segnaposto e chi più ne ha più ne metta.

Un’idea dunque già diffusa ma ciò che oggi vogliamo proporvi non è tanto l’idea di per sé quanto lo strumento per realizzarla. Mai pensato a un timbro?

Timbro matrimonio, il tocco in più che stavi cercando

Chiudere la busta con le partecipazioni o quelle con la card di ringraziamento, marchiare i segnaposto, i concetti per i confetti e tanto altro ancora. Il vostro timbro sarà uno strumento più che versatile, da impegnare a tutto tondo nell’organizzazione del vostro matrimonio.

Ma come procurarvene uno?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Guestbook matrimonio | Dimenticate il semplice libro e liberate la fantasia

Iniziamo capendo che cosa il vostro timbro dovrà riportare.

Data, nome degli sposi o, più semplicemente, le loro iniziali sono le scelte più comuni. C’è chi poi preferisce omettere la data per rendere l’effetto più sobrio e artistico: in questo lasciamo a voi la scelta.

Molti siti internet si propongono di realizzare simili timbri, dando agli sposi l’opportunità di scegliere ogni dettaglio del design e rendere così l’effetto finale quanto più corrispondente al loro personalissimo gusto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Intrattenere i bambini a un matrimonio | Kit da disegno per i più piccoli

Nell’immagine qua sotto potrete vedere alcuni esempi ma, naturalmente, le possibilità a vostra disposizione saranno infinitamente più numerose.

Sembra dunque che non resti altro da fare se non andare su google, digitare “timbri personalizzato matrimonio” e confezionare il timbro su misura per le vostre nozze.

Che la personalizzazione dell’evento abbia inizio!