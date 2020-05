Uomini e Donne | Cavaliere de Trono Over ha posato per un calendario

Uomini e Donne | Cavaliere de Trono Over ha posato per un...

Uomini e Donne | Un cavaliere del Trono Over, prima di approdare al programma di Maria De Filippi su canale 5, ha scelto di posare per un calendario che lascia poco spazio all’immaginazione

Uomini e Donne, dopo un periodo di pausa forzato a causa dell’emergenza del coronavirus, è finalmente ritornato sul piccolo schermo degli italiani. Il ritorno del programma di Maria De Filippi, inutile negarlo, ha reso felici tutti i telespettatori che ha scelto di premiare il dating show facendogli collezionare veri e propri ascolti record.

All’interno del programma, al momento soltanto il Trono Over, è ritornato alla “normalità”, sono arrivati nuovi protagonisti che già stanno facendo discutere e non poco. E no, non ci riferiamo a Sirius, Nicola Vivarelli, nuovo baby corteggiatore di Gemma Galgani e nemmeno all’Alchimista di Giovanna Abate. Qualcun altro, infatti, ha catturato le attenzioni del pubblico. Chi?

Alessandro Niceforo! Alessandro è stato notato dal pubblico del Trono Over, che di recente ha protestato contro Valentina Autiero per alcune sue recenti dichiarazioni, a causa del suo fisico prestante e, facendo qualche ricerca in rete, è possibile scoprire che il cavaliere qualche anno fa ha posato per un calendario che lascia poco spazio all’immaginazione.

Alessandro Niceforo di Uomini e Donne ha fatto un calendario, calendario che ha mandato in delirio il pubblico di Maria De Filippi.

Alessandro Niceforo del Trono Over di Uomini e Donne confessa: “Sogno un futuro in tv”

Alessandro Niceforo, recentemente intervistato da Bollicine Vip, in tutta onestà, rispetto agli altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ha ammesso che oltre ad essere alla ricerca dell’amore della sua vita è anche interessato alle luci dei riflettori.

Per questo motivo ha deciso di posare per un calendario, sperando possa essere un buon trampolino di lancio per la sua carriera sul piccolo schermo degli italiani.

“Non sono ipocrita e non ho problemi ad ammettere che da parte mia c’è una certa ambizione a lavorare in tv” ha ammesso Alessandro Niceforo del Trono Over. “Credo in me e nel mio corpo” ha chiarito il nuovo protagonista del programma, tra l’altro due ex volti del dating show sono finiti al centro della polemica per uno scherzo de Le Iene.

“Se dovessimo offrirmi un posto in tv come opinionista o commentatore sportivo, come così un reality show, accetterei al volo” ha subito chiarito Alessandro. “Certo, da parte mia c’è anche tutta la volontà di voler cercare anche l’amore” ha aggiunto. “Sono un gran seduttore”.

Alessandro Niceforo, nuovo cavaliere del Trono Over, in poco tempo ha già fatto breccia nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Sperando che non deluda le loro aspettative all’interno del dating show di Maria De Filippi.