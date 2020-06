Ecco l’ide geniale per regalare ai vostri invitati un momento di realx durante il ricevimento del matrimonio, creare un’apposita zona chill out.

Il matrimonio moderno è un insieme di curiosi e affascinanti dettagli, angoli che rendono l’evento speciale e curato e che gli sposi progettano per far sentire i propri ospiti parte di qualcosa di veramente unico nel proprio genere.

C’è chi punta tutto su diversi corner mangerecci, così da far degustare ai propri invitati ogni genere di leccornia, chi invece cerca di affascinarli con l’intrattenimento, proponendo zone con svariate attività e chi, più di ogni altra cosa pensa al loro relax.

Da qui nasce ad esempio l’idea dell’angolo dei sigari per i signori o quella degli strumenti personalizzati da donare agli invitati per divertirsi, e tanti altri spunti che vi abbiamo regalato negli anni.

Oggi vogliamo farvi dono di un consiglio in più, l’ispirazione per realizzare un angolo veramente speciale, dedicato ai costi ospiti e al loro relax.

Spesso i matrimoni sono infatti eventi molto lunghi, intere giornate tra tacchi e strette cravatte. Una pausa ogni tanto ci vuole!

Da qui allora l’idea di dedicare un angolo del ricevimento a una zona chill out, uno spazio pensato per recuperare le forze e tornare poi a godersi il resto dell’evento.

Scopriamo come allestirla nel migliore dei modi.

Matrimonio con zona chill out: idea all’insegna del relax

Tra i primissimi vantaggi della zona chill out c’è il fatto che la si può adattare veramente a qualsiasi location e tema, naturalmente curandone i dettagli affinché si armonizzino con il contesto.

Si tratta a tutti gli effetti di una zona pensata per favorire il relax, all’insegna dunque della comodità e del confort. Importante sarà perciò curarne i dettagli così che nulla possa mancare.

Su quali spetti sarà bene concentrarsi? Scopriamoli insieme.

Colore – Sicuramente sarà bene tener conto delle cromie scelte per il matrimonio e armonizzarvi anche quest’angolo che però, vi ricordiamo, deve saper rilassare. Optiamo allora per sfumature più tenui, varianti pastello o, qualora proprio non si riesca a lavorare sulle sfumature già in campo c’è sempre il classico bianco che metterà tutti d’accordo.

Sedute – Questo è senza dubbio un elemento essenziale nel vostro corner chill out, la vera garanzia della comodità e del relax. Le alternative naturalmente sono numerose: dai divani con tanti cuscini a questi ultimi disposti direttamente a terra su un bel tappeto, passando per puff di ogni genere, poltrone, sedie a dondolo e persino amache o altalene. Come scegliere? La location e il tema del matrimonio dovranno senza dubbio farvi da guida: ricordate che coerenza e armonia sono tutto.

Illuminazione – Relax vuol dire luci soffuse. Certo se il ricevimento è di giorno e all’aperto non serverà nulla se non qualcosa per adombrare la zona ma in caso l’evento si svolga al chiuso o nelle ore serali sarà importante creare un ambiente soffuso e che concili il relax. Luci basse dunque, preferibilmente calde, che garantiscano visibilità ma senza risultare invasive. ovviamente, mai come in questa circostanza, vietato sottovalutare il potenziale delle candele che, per giunta, potrebbero anche donare un piacevole aroma all’ambiente.

Profumo – Eh già, anche il naso vuole la sua parte. L’aroma terapia non a caso è un metodo più che sicuro per distendere i nervi. Noi vi consigliamo di non sbilanciarvi su profanazioni articolare: l’incenso ad esempio può dare fastidio così come i profumi troppo decisi o dolci. Una candela profumata o un diffusore andranno comunque benissimo.

Bevande – Idratarsi è sempre essenziale. Non fate dunque mancare una caraffa di acqua, magari in versione detox e con aromi particolari, aggiungendo poi, in caso di freddo, un angolo tisaneria.

Ventagli o coperte – In base alla stagione sarà bene preoccuparsi di rinfrescare o riscaldare gli invitati: qualche bel plaid per coprirsi o alcuni ventagli per farsi aria saranno dunque senza dubbio ben accetti.

Quelli sopra elencati sono naturalmente gli elementi base della vostra zona chill out, ogni coppia potrà poi personalizzarla come meglio crede sfruttando dettagli e ispirazioni che renderanno l’angolo di relax ancor più unico e affascinante.

Via libera alla fantasia!