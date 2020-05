Fate sì che il vostro matrimonio parta con il piede giusto: accogliete gli ospiti presso la location della cerimonia con un bel cocktail di benvenuto per ingannare l’attesa.

Chiunque è intervenuto almeno una volta a un matrimonio conosce bene le lunghe attese a cui gli ospiti vengono regolarmente sottoposti.

Paradossalmente è solitamente proprio uno di questi lunghi momenti morti a segnare l’inizio stesso dell’evento: gli invitati arrivano presso la location della cerimonia e si accomodano, dopo di che… aspettano.

Prima arriva lo sposo e poi segue una nuova attesa per l’arrivo della sposa che, come da tradizione, si farà attendere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bomboniere e segnaposto | Cadeaux originali per gli invitati alle nozze

Lunghi e tediosi minuti, spesso anche ore, che segnano un inizio del gran giorno non propriamente piacevole, quantomeno per gli ospiti.

Ma non è possibile rendere questo primissimo impatto un po’ più gradevole? Noi un’idea l’abbiamo e abbiamo deciso di condividerla subito con voi.

Idee matrimonio: il cocktail pre-cerimonia

La parola d’ordine sarà intrattenimento: occorre trovare un modo per far sentire a proprio agio gli invitati e aiutarli a non sentire il peso di quei lunghi minuti di attesa.

Il primo suggerimento è musicale: se vate un coro o anche una semplice play list fate in modo che la musica inizi a farsi sentire da subito, così da trasmettere l’idea di un’organizzazione attiva e impeccabile sin dai primi istanti.

Il secondo suggerimento, nonché il più significativo, è presto detto: fateli bere!

SULLO STESSO ARGOMENTO: Guestbook matrimonio | Dimenticate il semplice libro e liberate la fantasia

No, non intendiamo farvi incorrere subito in ospiti alticci e molesti. Si tratta piuttosto di accogliere i vostri invitati con un bel cocktail di benvenuto, che farà senza dubbio piacere.

Suggeriamo in primo luogo di organizzare una zona coperta in prossimità della chiesa o della location ella cerimonia: in estate servirà da riparo per il sole e in inverno potrà esser riscalda con apposite stufe da esterno.

Qualche cameriere che gira tra gli ospiti e il gioco è fatto.

Ricordate non deve trattarsi di alla di troppo complesso o ingombrante: tutto dovrà esser eliminato durante la cerimonia così da avere uno scenario impeccabile all’uscita degli sposi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Matrimonio | I tavoli del ricevimento: tutto quello che dovresti sapere

Ma che cosa offrire da bere? Noi vi consigliamo per l’estate un paio di cocktail analcolici ghiacciati: saranno rinfrescanti, non rischierete di importunare gli stomaci ancora vuoti dei vostri ospiti e potrete, grazie a duo massimo tre varianti, accontentare i gusti di tutti.

Per l’inverno invece cioccolata calda e ponce saranno una gioia riscaldate, una vera coccola che regalerà il sorriso a tutti i vostri invitati.

Infine, in tutte le stagioni, tanta, tanta acqua per tutti: chi non vuole dissetarsi di tanto in tanto?

Basterà veramente poco per far sentire i vostri invitati ben accolti, subito a loro agio e coccolati: un bel bicchiere, un po’ di musica e il gioco è fatto.

Senza dubbio il vostro servizio catering potrà affiancarvi in ciò oppure potrete chiedere supporto alla location che accoglierà il ricevimento.

Che la cerimonia abbia inizio!