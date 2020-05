Wanda Nara | Lady Icardi fascinosa dopo l’allenamento, la foto è virale

Wanda Nara cattura l’attenzione dei fan con uno scatto vertiginoso su Instagram dopo l’allenamento, gli affezionati ringraziano.

Wanda Nara approfitta delle belle giornate per tenersi in forma, lady Icardi – in attesa di tornare in prima linea con il calciomercato (e stabilire il destino professionale del marito pronto a restare ancora al PSG) – si concede qualche momento per sé stessa.

Presto, infatti, torneranno anche gli impegni televisivi e la showgirl argentina, dopo il successo ottenuto al GFVip in qualità di co-conduttrice, vorrebbe dedicarsi ad altri progetti. Ad ogni modo, servirà avere una forma smagliante: un fisico come quello della celebre e avvenente sudamericana non si improvvisa. È frutto di sacrifici e allenamento, in aggiunta al contributo determinante di madre natura.

Wanda Nara, che fisico dopo l’allenamento: fan in estasi

I risultati si vedono e incantano anche i fan, pronti a supportare l’argentina ogni qualvolta posta un nuovo scatto per indicare i progressi fatti. L’ultima foto ha mandato in tilt il suo profilo Instagram fra like e commenti, le grazie di Wanda Nara sono in bella mostra. La fatica dell’allenamento appena terminato rende tutto più invitante e voluttuoso, naturalezza nelle forme e nelle espressioni. Al punto che ogni affezionato è rimasto estasiato dal fascino della showgirl.

Si può essere affascinanti anche in abiti casual, persino dopo una fatica considerevole: “Oggi finisco così”, scrive Wanda Nara e i fan apprezzano perché non vedono l’ora di vedere il prossimo contributo nel corso dell’attività – fisica e non – della signora. Lei comunque trova sempre il modo per farsi ricordare, che poi – a pensarci bene – è la base dell’eleganza come ha già detto qualcuno più illustre.

“L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare“. Chissà se Wanda Nara abbia mai incontrato Giorgio Armani di persona, quel che è certo è che la sua filosofia, la 33enne, l’ha recepita appieno.

