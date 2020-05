Melissa Satta | Cambiamento importante per l’ex velina, la foto spiazza i fan

Nuova fase, nuovo taglio di capelli. Melissa Satta cambia look e sfoggia un capello biondo che spiazza gli affezionati dell’ex velina.

È una nuova Melissa Satta quella che appare su Instagram. L’ultimo post della showgirl, modella ed ex velina mette in evidenza un nuovo taglio di capelli. È pur sempre, quasi, estate: allora tanto vale concedersi un restyling ma le personalità – persino quelle che non avrebbero bisogno di alcun ritocco o cambiamento – lo fanno anche per gettarsi alle spalle un periodo difficile.

Il lockdown ha provato – moralmente e fisicamente – chiunque. Anche la Satta ha sofferto oltremodo la Fase 1 della battaglia al COVID-19. La vicinanza della famiglia non sempre riusciva a lenire le sue paure e insicurezze: timore di non farcela, di cedere allo sconforto quando, invece, c’era bisogno di stabilità ed equilibrio. Per lei, per Maddox e per suo marito Kevin Prince Boateng (diviso fra Turchia e Italia per motivi professionali).

Melissa Satta cambia look: la scelta incanta i fan

Nuova fase, nuovi capelli. Un biondo che irradia luce e speranza ad impreziosire il viso meraviglioso di una donna che, nonostante le avversità, è ancora in grado di rialzarsi: senza darla vinta ad avvilimento, tristezza e sensi di colpa. Si ricomincia, dunque, più forti, determinati e speranzosi di prima. La Satta ha approfittato dei momenti di smarrimento per ritrovare i propri valori: ora non li molla più.

L’ex velina sta preparando anche nuovi progetti lavorativi, che rimodulerà in base alle esigenze familiari. Gli affetti, dopo il lockdown, si sono rivelati ancor più importanti per lei: la famiglia ha la priorità rispetto al passato, in cui magari a prevalere era l’ambizione lavorativa. Quella c’è sempre, ma il successo (che pure non le manca) d’ora in poi sarà soltanto un’occasione in più per condividere momenti di gioia con i propri cari.

La serenità si coltiva attraverso l’essenziale che, solitamente, è invisibile agli occhi. Eccezionalmente lei l’ha trovato in quelli di suo marito e suo figlio, sempre pronti a riflettersi in ogni attimo per arrivare al suo cuore: tanto provato quanto bisognoso d’affetto. Una foto può voler dire tante cose, la maggior parte delle quali sfuggono al primo sguardo.

