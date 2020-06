Come mettere fine ad un litigio secondo il segno zodiacale

Coppia: quando il litigio prende una piega inaspettata e sembra che il conflitto sia inarrestabile risolvi tutto con l’aiuto degli astri.

Tutti reagiamo in modo diverso e non è sempre facile gestire il nostro interlocutore, specialmente durante una discussione. Ecco perché ti sarà molto utilescoprire come gestire una lite in base al segno zodiacaledel partner.

Smettere di litigare, come fare in base al segno zodiacale del partner

Secondo gli astri ogni segno zodiacale ha caratteristiche specifiche e di conseguenza è possibile calmarlo nell’ immediato con una tattica ben precisa:

1. Ariete

L’Ariete ama il conflitto, spesso sono loro a lanciare lo spunto perfetto per un litigio che però degenera in fretta. Impetuoso e istintivo, è meglio lasciarli nel loro angolo per farlli calmare e tornare a parlare in un secondo momento. Sono persino in grado di dimenticare il motivo per cui erano arrabbiati e le brutte parole dette quando si calmano.

2. Toro

Il Toro può essere molto accomodante. Se hai sbagliato e vuoi sistemare le cose, questo è sufficiente per il toro, non serve fare immensi sforzi, basta ammettere i propri errori. Il Toro ha inoltre bisogno di sapere che gli sarai sempre fedele e che sei ancora lì.

3. Gemelli

Risolvere un conflitto con un Gemelli implica necessariamente una comunicazione e se non ti attieni a questo, puoi dire addio alla tua relazione con lui. Supera il tuo orgoglio e conversa onestamente con lui. Digli tutto quello che provi, la sincerità ti ripagherà.

4. Cancro

Il cancro è così sensibile che sarà inevitabilmente influenzato da una discussione. Non importa di chi sia la colpa, non gli piace quando qualcosa va storto, anzi la cosa lo deprime. Se sei gentile e mostri che vuoi che tra voi funzioni, il Cancro risponderà necessariamente in modo positivo.

5. Leone

Il leone è ostinato. Uno degli unici modi per gestire un conflitto con un leone è metterti al suo posto. Vuole solo che tu lo capisca, anche se non è in colpa.

6. Vergine

Giocare d’astuzia sarà inutile con la Vergine. Cercare di manipolarlo non aiuterà neanche. La Vergine ha bisogno di fatti, prove e delucidazioni.

7. Bilancia

Non importa di chi sia la colpa, per la Bilancia importa essere giusti. Parlare da tutte le angolazioni e trovare un compromesso sarà l’unico modo per gestire un conflitto con una Bilancia. Inoltre, la Bilancia odia i conflitti e quindi vuole assolutamente metterli a tacere quanto prima.

8. Scorpione

Far cambiare idea ad uno Scorpione? Impossibile. Con uno Scorpione, sei costretto ad ascoltare e ad interpretare il ruolo dell’adulto che cede di fronte a tanta cocciutaggine. Soprattutto, dovrai mettere da parte il tuo orgoglio. Ma non preoccuparti, uno Scorpione può tornare più tardi per ammettere finalmente i suoi torti.

9. Sagittario

Il Sagittario non controlla realmente ciò che dice durante un conflitto, può persino apparire malizioso, oltre che istigatorio. Sono troppo onesti, il punto non è schiacciarti. Risolvere un conflitto è facile con un Sagittario, devi semplicemente non ascoltarlo troppo per evitare di offenderti troppo facilmente!

10. Capricorno

Il Capricorno ha difficoltà a chiedere scusa, anche se si sbagliano, ovviamente. Metterli in condizione di chiedere scusa in modo da non sentirsi come se stessero perdendo è l’unico modo per placare un conflitto con loro.

11. Acquario

Il conflitto non è il massimo per un Acquario, che chiaramente preferisce andarsene via di corsa. È meglio avvertirli che c’è un problema da risolvere e attendere che sia lui a decidere di parlarne, altrimenti rischi che ti lasci fisicamente nel mezzo di una discussione per chiudersi in se stesso.

12. Pesci

Il nativo del segno dei pesci è dolce, qualunque sia la situazione. Inoltre, anche se sei il colpevole, si sentirà in colpa per la situazione e ti consolerà.

