Idee matrimonio originale | Beauty corner, angolo bellezza per invitate

Per dare un tocco originale al tuo matrimonio e regalare anche una coccola in più alle invitate organizza un beauty corner, zona di ritocco trucco e non solo.

E’ vero, il matrimonio è la giornata degli sposi, la loro festa, un momento speciale che ricorderanno per il resto della vita.

Affinché sia veramente perfetto però ci vuole che tutti partecipino a quella gioia, divertendosi, passando una bella giornata e stando autenticamente bene.

Ecco perché l’organizzazione di un matrimonio veramente impeccabile è inevitabilmente costellata da una serie di attenzioni che, più che agli sposi, vengono riservate ai loro invitati.

E’ vero la sposa deve avere l’abito dei suoi sogni, la location deve esser quella più gradita alla coppia, gli addobbi devono rispecchiare i loro gusti ma poi c’è tutta una serie di decisioni che vengono prese pensando più agli ospiti che agli sposi.

Un menù gradito a tutti, un intrattenimento piacevole per ogni età e tante piccole coccole sono lì per trasformare la giornata in una vera e propria magia di gruppo.

A tale scopo il settore Wedding ha veramente elaborato proposte a non finire: menù con mille varianti, angoli a tema per il buffet e, ovviamente, spunti di intrattenimento variegato.

Oggi ve ne vorremmo proporre uno molto particolare, pensato per il settore femminile degli invitati e volto veramente a colpire al cuore.

Beauty corner per un matrimonio vicino alle invitate

I matrimoni, si sa, sono eventi non certo di breve durata e così un ritocco make up qua e là è quasi obbligatorio.

Solitamente ci si reca in bagno munite di pochette ma, a ben riflettere, l’occasione può esser sfruttata molto meglio.

Mai pensato a un beauty corner?

La soluzione può esser gestita in almeno due diversi modi: fai da te o affidandosi a un esperto.

Nel primo caso si dovranno organizzare diverse postazioni che possano accogliere le invitate e le loro pochette. Qualcosa però ovviamente andrà messo a disposizione anche dall’evento. Ecco dunque che cosa non può mancare sul tavolino del beauty corner:

Dischetti di cotono

Acqua micellare

Cotton fioc

Veline

Acqua termale

balsamo labbra (non il burro cacao ma uno di quelli in formato vasetto decisamente più igienico)

Colla per ciglia finte (non si sa mai quando può servire una riparazione d’urgenza)

Crema mani

Gel igienizzante mani (che ogni invitata dovrà usare prima ancora di sedersi)

La seconda opzione è quella che letteralmente vi renderà l’idolo delle vostre ospiti: mettere a loro disposizione uno o più make up Artist.

Senza dubbio un’alternativa più costosa ma al tempo stesso un dettaglio che resterà scolpito nella mente delle vostre invitate.

L’esperto metterà a disposizione non solo la propria manodopera ma anche i propri prodotti garantendo risultati più che professionali e un trattamento vip per le vostre amiche e parenti.

L’idea sembra comunque vincente. A voi la scelta della variante da adottare: più blasonata o fai da te?