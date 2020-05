Jessica Mazzoli e il suo (altro) ex compagno sono tornati a parlare di Morgan ai microfoni della D’Urso: ancora una volta il cantautore fa una pessima figura.

La relazione tra Jessica Mazzoli e Morgan è durata meno di un anno, precisamente tra il 2011 e il 2012. I due si erano conosciuti negli studi di X Factor: all’epoca lui era parte della giuria mentre lei era una delle concorrenti.

Tra i due la scintilla scoppiò immediatamente e nel giro di pochissimi mesi Jessica rimase incinta della figlia Lara che, purtroppo, è praticamente cresciuta senza il padre.

La bambina oggi ha circa sette anni e non ha mai avuto un rapporto vero e proprio con Morgan il quale, come ha denunciato spesso la Mazzoli, ha letteralmente rinunciato a essere un padre, rifiutandosi anche di pagare gli alimenti per contribuire al mantenimento di sua figlia.

Le polemiche con Morgan avevano fatto sì che Barbara D’Urso puntasse sulla Mazzoli per formare la rosa dei concorrenti Grande Fratello 16 mentre, molto più di recente, la D’Urso ha scelto di fare di nuovo spazio a Jessica e a Biagio D’Anelli, altro compagno della Mazzoli, che ha avuto parole molto dure per Morgan.

Jessica Mazzoli e l’altro ex attaccano Morgan

La scorsa estate, dopo sei anni dalla fine della storia con Morgan, Jessica Mazzoli ha cominciato una nuova relazione. Il fortunato si chiama Biagio D’Anelli e, oltre a essere un DJ abbastanza conosciuto, è stato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione del Grande Fratello.

A Live – Non È La D’Urso D’Anelli è stato chiamato dalla padrona di casa per dare la propria versione dei fatti in merito alla vicenda personale che ha visti coinvolti Morgan e la Mazzoli.

“Abbiamo passato un’estate meravigliosa” ha spiegato il DJ, che oggi ha chiuso la sua relazione con Jessica ma è comunque rimasto legato a lei da un rapporto di reciproca stima. “Ma Morgan non era felice. A Morgan dava fastidio: io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e non ho capito perché aveva questo odio, questo egoismo, come se Jessica fosse di sua proprietà.”

A rendere ancora più complicate le cose tra Jessica e Morgan è stato l’atteggiamento molto ambiguo del cantautore nei suoi confronti, che da una parte si è sempre lamentato di essere stato abbandonato da Jessica e, dall’altra, non ha mai cercato di incontrare sua figlia. Questo stato di cose è stato confermato anche da Biagio D’Anelli, che ha voluto lanciare una frecciata molto velenosa nei confronti di Morgan, facendo riferimento alle sue trascorse difficoltà economiche.

“Mi permetto di fare un rimprovero al signor Morgan: parli di problemi economici, ma l’abbraccio di tua figlia, i baci e le carezze sono gratis” ha detto l’ex gieffino.

Morgan ha avuto di recente la terza opportunità di diventare un buon padre. Il cantautore ha avuto infatti una terza figlia dalla sua attuale compagna Alessandra. Maria Eco è nata da pochi mesi ma per lei Morgan si è dichiarato disposto a cambiare vita e a rinunciare a tutte le proprie dipendenze per essere un padre degno di questo nome. Inutile dire che sia la Mazzoli sia D’Anelli non credano affatto ai buoni propositi di Morgan, che ha deciso di raccontare la propria versione della storia in un’autobiografia intitolata Essere Morgan e che ha recentemente dedicato una strana ninna nanna alla sua ultima bambina.