Morgan | Esce il libro Essere Morgan: un’autobiografia esplosiva

Morgan ha perso la sua casa museo e proprio alla scoperta della Casa Gialla è dedicato il nuovo libro in uscita a Maggio.

Morgan si è trovato al centro di una serie infinita di polemiche e di gossip negli ultimi mesi, a partire dalla sua chiacchieratissima partecipazione ed eliminazione da Sanremo.

Se i continui botta e risposta con Bugo hanno trasformato Morgan in uno dei meme più utilizzati d’Italia, nei mesi appena precedenti al Festival Morgan aveva affrontato il dramma della perdita della sua casa per problemi con il fisco italiano.

La casa di Monza in cui il cantautore aveva raccolto i cimeli di una vita, e che fungeva da rifugio creativo per il cantautore e per i suoi amici, rappresentava un punto cardine della vita di Marco Castoldi.

Le grandi e teatrali battaglie per il recupero della casa e di tutti i tesori che conteneva hanno coinvolto addirittura il Ministero della Cultura e Vittorio Sgarbi, che aveva tentato di sensibilizzare l’opinione pubblica e aveva offerto a Morgan una nuova sistemazione.

Purtroppo per Morgan (che si era anche sentito male nel giorno in cui il suo sfratto diventò esecutivo e le forze dell’ordine si presentarono alla sua porta) la casa è stata messa all’asta e, di conseguenza, la proprietà è andata perduta.

Negli ultimi mesi Morgan ha dovuto letteralmente ricominciare da zero e il suo ultimo libro, annunciato da mesi ma in uscita soltanto intorno alla metà di Maggio, si concentra proprio sull’elaborazione del lutto e sul ricordo della casa gialla. L’obiettivo è mettersi a nudo e “raccontare la verità”.

Essere Morgan: il libro sulla casa d’artista

La Casa Gialla è il sottotitolo del libro Essere Morgan e permette di capire fin dalle prime battute quanto importante fosse per Morgan il suo rifugio brianzolo.

Parallelamente al racconto degli ultimi mesi, Morgan nel libro mette in piedi anche una puntuale ricostruzione grafica (con tanto di freccette colorate) che consente al lettore di conoscere gli ambienti, i luoghi e i dettagli della vita nella Casa Gialla. È la prima volta che Morgan si cimenta in questo tipo di creazioni grafiche e, c’è da puntualizzare, anche la copertina del libro è un autoritratto.

La principale paura dell’autore? Che la sua autobiografia sia fraintesa. Lo ha spiegato lui stesso, in una videointervista che è stata pubblicata anche sul sito di Repubblica.

“Non voglio attaccare nessuno” ha chiarito Morgan che teme ripercussioni legali dopo l’uscita del libro. “Voglio solo raccontare la mia verità.”

Di certo la verità di Morgan sarà molto simile a quella che è stato possibile intravedere nelle sue molte dichiarazioni pubbliche nel corso degli ultimi mesi: Morgan si sente vittima degli eventi e di relazioni sbagliate.

La relazione con Asia Argento, dalla quale nacque Anna Lou nel 2001 è stata definita dal cantautore assolutamente tossica, così come è stata liquidata con disprezzo anche la proposta di Bugo per il duetto sanremese.

Il momento in cui si sentì più di ogni altra volta travolto da una serie di eventi a cui non riuscì a mettere un argine fu comunque quello in cui perse la casa di Monza. Allora Morgan non ebbe paura di dichiarare che la sentenza del giudice fosse di parte e che tutto fosse stato orchestrato per rovinarlo.

C’è solo da sperare che le vicende di cui parla “Essere Morgan” siano un capitolo concluso e che il cantautore sia finalmente in procinto di cominciare una vita nuova.

Del resto, come ha spiegato nei salotti di Barbara D’Urso, lo ha promesso alla sua compagna e lo ha fatto per il bene della sua terza figlia, nata da pochissimo con il nome di Maria Eco.

Prima di Maria Eco e dopo Anna Lou è nata Lara, la figlia che Morgan ha avuto da Jessica Mazzoli, quella stessa Jessica che poi ha partecipato al Grande Fratello e che Morgan intendeva querelare perché riteneva che i suoi racconti fossero dannosi per la propria immagine.