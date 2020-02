Matrimonio | La check list degli sposi: le cose che lo sposo e la sposa devono assolutamente fare il giorno prima delle nozze. Una lista importante da tenere in considerazione prima di arrivare all’altare

Vi state per sposare, finalmente il grande giorno che aspettavate con trepidazione è quasi arrivato e voi siete super eccitati all’idea di unirvi per il resto della vita con la vostra dolce metà. Tutto è stato organizzato per questo giorno che, deve essere, – e lo sarà – magnifico e perfetto, così come lo avete sempre immaginato. Probabilmente sarete esausti da tutta la mole di lavoro organizzativo che un matrimonio comporta e, ora che a separarvi è rimasto solo un giorno, voi non sapete bene cosa fare. Avete come la sensazione di dimenticare qualcosa di importante – questo capita a tutti – vi aggirate per casa pensando e ripensando “cosa ho dimenticato di fare?” oppure “Avrò fatto tutto quello che c’era da fare?”. Non preoccupatevi l’ansia e i dubbi, anche per le cose materiali, in questi casi, sono la routine ma per ovviare a tale problema, vi consiglio di predisporre una vera e propria checklist pre matrimonio tutta per voi. Sapete come farla? Ecco alcuni suggerimenti e, cosa importante, scopriamo anche cosa lo sposo prima del grande giorno deve fare e quali errori non deve commettere assolutamente. 10 step che aiuteranno lo sposo e la sposa ad arrivare serenamente nel giorno più importante della loro vita di coppia.

La check list dello Sposo | Cosa fare e cosa evitare

Le cose che gli sposi devono fare prima del matrimonio

Quando si parla di matrimonio, o meglio, di organizzazione di matrimonio si sa, la persona più esperta è certamente la futura sposa. Lo sposo, da tradizione, deve “solo” acconsentire a ciò che la sposa ritiene meglio fare. In questo modo, lo sposo non ha poi, tutta questa “ansia da prestazione” anche se, è lecito che pure lo sposo abbia qualche difficoltà il giorno prima delle nozze nel ricordare cosa deve fare e cosa è meglio evitare. Se anche voi non sapete bene come comportarvi il giorno prima delle nozze e, cosa più importante, non sapete cosa dovete ancora fare e gli errori che assolutamente dovrete evitare, ecco per voi pronta una versione maschile della checklist pre-matrimoniale da tenere a mente. Essa vi servirà, nelle 24 ore precedenti le nozze, a svolgere e, soprattutto, a non dimenticare le piccole cose che, spesso, vengono trascurate prima del matrimonio. Una mano visibile che vi accompagnerà all’altare più sereno. Le regole di sopravvivenza dello sposo prima del grande sì, lo voglio, sono fondamentali affinché il matrimonio divenga il giorno più bello della vostra vita, e di quello della vostra futura moglie!

1. Ricordatevi di richiedere il congedo matrimoniale

Fondamentale per l’uomo che lavora è ricordarsi, almeno una settimana prima del giorno delle nozze, di richiedere la licenza di matrimonio o congedo matrimoniale. Questo congedo è composto da 15 giorni e comprende anche i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali, da godere in via continuativa e non frazionata. La domanda va presentata 7 giorni prima del matrimonio e non dimenticate di esibire il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalle nozze al vostro datore di lavoro. Ricordate che, per motivi organizzativi, l’azienda ha facoltà di posticipare la vostra licenza di matrimonio, fino a 30 giorni dopo la data che avete richiesto. Quindi, il consiglio è: prima presentate la domanda, meglio sarà per voi. Il periodo di congedo matrimoniale è un’assenza giustificata dal lavoro e quindi deve essere regolarmente retribuita.

2. Il giorno prima delle nozze si festeggia con moderazione

le cose che gli sposi devono fare prima del matrimonio

E va bene che state per sposarvi e che quindi volete festeggiare alla grande ma, sappiatelo, le 24 ore precedenti al matrimonio sono delicate. Quindi scommetto che nessuno sposo voglia, il giorno delle nozze, presentarsi all’altare sbronzo o con un grande mal di testa! Dunque festeggiare con gli amici va bene, è un modo per sconfiggere anche l’ansia pre matrimoniale ma esagerare con l’assunzione di alcolici no. E’ quindi consigliabile essere in forze durante la giornata del vostro matrimonio: starete gran parte del tempo in piedi e dovrete avere forze fino alla consegna delle bomboniere di matrimonio che avete scelto a tutti gli ospiti che lasceranno il ricevimento, nonché intrattenere gli invitati, fare le foto e ballare. Insomma, andare a letto ad un’ora decente vi conviene.

3. Non esagerate con lo sport

Sentirsi in forma sempre, e meglio ancora, in vista del matrimonio fa benissimo. Sì ad un’attività sportiva giusta ma che non vi affatichi troppo. Se non siete abituati a fare sport o non lo praticate da un po’ di tempo, vi sconsiglio di esagerare con pesi e attrezzi per poi svegliarvi, il giorno dopo con i muscoli che vi faranno malissimo! Se, invece siete sportivi e praticate attività quotidianamente via libera, ma qui il consiglio è praticarlo comunque nelle prime ore della mattina, in modo da avere, poi, il tempo necessario a riposarvi e a scaricare per bene l’adrenalina. Non fate sport in serata, questo vi farà stare svegli a lungo, causa delle endorfine in circolo e a passare una notte all’insegna dei pensieri più strambi! Il risultato? Un viso poco riposato il giorno delle nozze che vi perseguiterà nelle foto!

4. Tanta pazienza con la vostra futura sposa

Non dimenticate che anche la sposa è sotto pressione. Quindi, anche se vi sembrerà più suscettibile e poco accomodante, non dimenticate di dirle dolci frasi d’amore ricordandole il grande sentimento che vi sta portando a fare questo grande passo. In questo modo addolcirete i giorni dei preparativi. È solo un momento di tensione: aiutatevi l’un l’altro! Fatele capire che voi, per lei, ci sarete sempre, nella buona e nella cattiva sorte!

5. Fare una piccola valigia per il giorno dopo le nozze

Se avete in programma di star fuori casa la prima notte di nozze, o nel caso partiate per la luna di miele subito dopo il ricevimento, non dimenticate di preparare la valigia. Sarete presi da mille pensieri, le frasi preparate per la promessa, l’attesa e il fisiologico timore che qualcosa non vada come doveva. Ma di certo tutto sarà fantastico ed è importante che, al termine, siate pronti per partire senza ulteriori pensieri: organizzate la valigia prima delle nozze. Cosa vi occorrerà? Certamente lo spazzolino da denti e il dentifricio, un cambio d’abito comodo, un paio di scarpe e l’occorrente per la toilette. PS: magari un regalino per la vostra sposa sarà un pensiero che certamente lei apprezzerà e non si aspetterà proprio di ricevere. Un modo carino di iniziare la vostra vita da coniugi. Se partire subito per la vostra luna di miele, la valigia sarà più grande, ovviamente, e in base a dove andrete, dovrete prepararla al meglio. In questo caso, prendete appunti, la temperatura e il clima del luogo dove trascorrerete la luna di miele e in base a quella, organizzate il borsone.

6. Non fatevi prendere dal panico

È normale che abbiate qualche crisi d’ansia. Capita a tutti ed è normalissimo. State per sposare la donna che amate, che è anche la vostra migliore amica. Anche se avete scelto qualcosa che sapete già non essere nei suoi gusti o se le pesterete i piedi durante il ballo degli sposi, ve lo perdonerà e vi amerà immensamente. Il momento fatidico si sta avvicinando. La sposa ha già pensato a tutto: inviti di matrimonio, la lista di brani musicali della band e ha ordinato la torta nuziale. E voi, da bravi futuri mariti le siete stati vicini nella scelta delle bomboniere di matrimonio o dei fiori, supportandola come lei desiderava. Ora prendetevi un po’ di tempo; concentratevi su di voi e sui vostri compiti. E soprattutto, mantenete la calma.

7. Scrivete in anticipo le promesse matrimoniali

Le cose che gli sposi devono fare prima del matrimonio

Scrivete in anticipo le vostre promesse matrimoniali. È un momento solenne: dategli la giusta importanza, con un discorso intenso. Se siete nel panico, scrivete qualcosa di semplice che vi faccia emozionare ed emozionerà anche gli altri. Pensate a lei, a voi e a come siete arrivati sin qui. Il consiglio migliore, se non avete proprio idea su come scrivere le vostre promesse, è quello di pensare al giorno che vi siete incontrati. Partite da lì, dalle emozioni che vi ha suscitato la vostra amata e da come vi siete trovati a fissarvi negli occhi. Lasciatevi trasportare dai ricordi, le vostre promesse sono lì che aspettano di essere scritte con sincerità assoluta.

8. Inviate dei fiori alla vostra sposa

le cose che gli sposi devono fare, i fiori

Ditelo con i fiori, ditele quanto la amate! Farle trovare un grazioso bouquet con i suoi fiori preferiti o una composizione fatta apposta per lei che sapete piacerle in modo particolare ravviva i preparativi e fa staccare un po’ la spina da tutto. Aggiungete un biglietto e lasciatevi ispirare da alcune frasi d’amore se siete romantici, altrimenti anche delle parole semplici quanto sentite possono accompagnare egregiamente il pensiero.

9. Ricordati le fedi nuziali

le cose che gli sposi devono fare

Sicuramente avrai decine di persone che te lo ricorderanno ma se così non fosse – perché magari danno per scontato che tu le ricorderai – è meglio che il giorno prima delle nozze, tu le metti in bella vista. Magari sul comodino o vicino la porta, insomma un posto dove solitamente guardi prima di uscire. Non vorrai mica arrivare sull’altare senza fedi?! Non è contemplato nei migliori matrimoni del mondo e non sarai certamente tu a fare il contrario. Se ancora non hai scelto le fedi, alcuni consigli a riguardo: ricorda che l’anello sarà il pegno d’amore che vi terrà uniti per sempre. Esso racchiude un valore affettivo inestimabile, per questo è necessario dargli il giusto peso. Siate prudenti, scegliete un anello che rispecchi il suo gusto senza esagerare troppo come dimensioni. Inoltre, assicuratevi di acquistarlo della misura che si avvicini il più possibile alla sua e se avete occasione prendete in prestito un anello dal suo beauty onde evitare di doverlo riportare indietro.

10. Rilassatevi con un bel massaggio

E chi ha stabilito che solo la sposa debba farsi un bel massaggio o un bagno caldo e prendersi cura di lei prima delle nozze? Anche l’uomo ha diritto a rilassarsi come meglio crede. Quindi, non fatevi problemi, se volete, a prendere un appuntamento da un massaggiatore per un massaggio rilassante, magari uno scrub per il corpo e, perché no, una manicure da sogno! Curate il vostro benessere, rilassatevi anche a casa nel vostro bagno se non volete andare da un massaggiatore e, con un sottofondo musicale e un buon bicchiere di vino, ritroverete la serenità e scoprirete cosa voglia dire la parola relax!

La check list della Sposa | Cosa fare e cosa evitare

Avete dato corpo e anima all’organizzazione di questo giorno favoloso, siete stremate da tutto questo immenso lavoro, ed è normale che ora, alla vigilia delle nozze, vi sentiate un po’ ansiose e stressate. Tranquille, se anche a voi capita di fermarvi nel bel mezzo della stanza a pensare “Oddio cosa devo ancora fare?”, non preoccupatevi, abbiamo la risposta ai vostri dubbi pre-matrimoniali: la checklist per voi! Cosa ricordare prima del matrimonio. Prendete carta e penna e seguite i consigli!

1. Preparate la valigia post matrimonio

Come per lo sposo, anche voi dovete ricordare di preparare una valigia o borsone, per il dopo matrimonio. Se avete intenzione di pernottare fuori casa la notte delle nozze, allora vi servirà un piccolo borsone con tutto l’occorrente per la toilette e un cambio per il giorno dopo. Ricordatevi lo spazzolino e il dentifricio, un paio di scarpe comode, l’occorrente per struccarvi e pochi trucchi per l’indomani. Se, invece, l’indomani mattina partite subito per la luna di miele, allora, la valigia dovrà essere più grande. Organizzatela in previsione del clima e delle temperature del luogo dove trascorrerete la vostra luna di miele.

Ricordatevi, in questo caso, le cose essenziali come trucchi, shampoo, balsamo e ciò che per voi è indispensabile. Un consiglio sia per la valigia che per il borsone è quello di metterla nel bagagliaio dell’auto la sera prima delle nozze, così non avrete la possibilità di dimenticarla a casa.Se avete bisogno di un appendiabiti per riporre il vestito da sposa dopo il suo utilizzo o una scatola per custodire le vostre scarpe da cerimonia, ricordate di mettere anche quelli nel bagagliaio.

2. La manicure e il messaggio relax

Aldilà del relax che, sicuramente vi servirà il giorno prima delle nozze, è fondamentale ricordare la manicure: la cura delle mani! Le mani, il giorno prima del matrimonio devono essere perfette! Fare la manicure il giorno antecedente al matrimonio è un ottimo modo per avere mani meravigliose e morbidissime. In più è un modo paradisiaco per prendervi un’oretta per voi e rilassarvi un pochino! Scegliete uno smalto color nude o comunque colori semplici, trasparenti e adatti alle spose. Sempre in tema di relax, perché non prenotare un bel massaggio nelle 24 ore che precedono le nozze? Sarà molto più facile distendere i nervi e sentirvi belle, anzi bellissime! Ovviamente non dimenticherete tutto ad un tratto i dubbi sulla vostra acconciatura da sposa o il timore che i musicisti si siano dimenticati dell’impegno preso, però il massaggio aiuterà comunque a radunare le idee e ad addolcire un po’ le preoccupazioni.

3. Attività fisica sì ma leggera

Alla stessa stregua dello sposo, anche per voi vale il consiglio per cui sì all’attività fisica ma moderata. Una bella camminata, un po’ di yoga, qualche serie di interval training, pilates o nuoto. Scegliete ciò che vi piace e dedicate un’oretta a quella attività, senza assolutamente affaticarvi o mettervi in pericolo, ma semplicemente per dedicare un po’ di tempo al vostro benessere, concentrandovi sulle vostre sensazioni. Praticate l’ora di sport possibilmente nelle prime ore della mattina. Vi darà la carica necessaria per l’intera giornata!

4. Confermate i fornitori (per l’ennesima volta e ultima)

Sicuramente l’avrete già fatto mille e mille volte ma, accertarsi che tutti i fornitori abbiano ben presente l’orario del ricevimento e assicurarsi che non ci siano imprevisti è uno dei migliori modi per dormire sonni tranquilli, la sera prima del matrimonio. Per cui, fate una bella lista per tempo e contattateli uno a uno: se i fornitori sono tanti o non avete tempo, delegate questa operazione chiedendo aiuto al vostro fidanzato e spiegandogli nel dettaglio come contattare il fiorista per sapere se gli addobbi con le felci e il bouquet della sposa sono pronti, per esempio. Confermate i fornitori per l’ultima volta, dopo averlo fatto, però, spegnete il cellulare e rilassatevi.

5. Festeggiate con le amiche

Festeggiare sì ma, come per lo sposo, con moderazione. Se è orrendo vedere lo sposo sbronzo nel giorno delle nozze, pensate a come deve essere vedere la sposa alticcia! No no, assolutamente fuori luogo. Dovete festeggiare in compagnia delle vostre migliori amiche ma senza esagerare. Un drink o un buon bicchiere di vino va bene, di più no!

6. Fate sapere al vostro futuro sposo quanto lo amate

Se vi sta sposando lo saprà già quanto lo amate ma ricordarglielo il giorno prima delle nozze è importante per rafforzare il vostro legame, già ampiamente forte. Non dimenticate di condividere questa frenetica emozione per le vostre nozze con la persona che amate. Incontratela o, se avete la possibilità, scrivete una lettera che può essere utile a voi per ricordare ancor meglio quali motivi rendono unica la vostra unione, ma sarà anche un bellissimo gesto per l’altra persona, che si sentirà amata come mai è accaduto prima!

7. Caricare in auto le bomboniere

Le cose che gli sposi devono fare

Se non avete ancora consegnato le bomboniere di matrimonio al ristorante, allora ricordate di caricarle in auto il giorno prima. Lo stesso vale anche per i coni di riso, i segnaposto, il tableau e tutto ciò che avete creato e che avete ancora a casa ma dovrà essere utilizzato al ricevimento. E’ molto importante sbrigare queste piccole faccende il giorno prima, in modo da stare tranquille e dedicarvi, poi, solo al vostro relax.

8. Fatevi aiutare da amici o dalla famiglia

Le cose che gli sposi devono fare

Se avete paura di dimenticare qualcosa, scrivete messaggi ad amici e parenti per dare loro un compito. Sarà molto più facile rilassarvi e chi vi ama sarà felicissimo di poter essere utile e di venir coinvolto.

Ed ecco che ricordare al servizio di sala di spegnere le luci quando arriva la torta nuziale o avvisare la band che è il momento di suonare una determinata canzone sarà qualcosa di cui non dovrete più preoccuparvi!