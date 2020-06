Ospiti in armonia per il tuo matrimonio e tanta socievolezza ovunque grazie a delle semplice etichette con i nomi che aiuteranno gli invitati a conoscersi meglio e più rapidamente.

I matrimoni possono essere eventi più o meno ristretti: ci sono sposi che amano circondarsi di tanti amici e parenti e altri che sono, per così dire, più selettivi.

In entrambi i casi è naturale che gli ospiti non siano tutti in confidenza tra loro e che, il più delle volte, in molti non si conoscano nemmeno.

Il problema emerge quando si tratta di organizzare i tavoli: il numero di commensali assegnati a ogni tavolo è alquanto rigido, motivo per cui spesso gli sposi avranno necessità di rimescolare un po’ le carte, unire diversi gruppi e far sedere insieme persone tra loro sconosciute.

Nessuno vuole però un matrimonio fatto di tanti piccoli gruppetti chiusi in loro stessi. Tutti sogniamo l’evento in cui ci si diverta insieme e dunque, oltre a preoccuparci di far sempre sentire a proprio agio gli invitati, sarà bene anche studiare qualche piccola strategia che agevoli la socievolezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Timbro personalizzato per un matrimonio unico nel suo genere

Qualche attività di intrattenimento mirata è senza dubbio la scelta migliore: giochi di gruppo, a squadre o un semplice momento di ballo potrebbero far nascere nuove amicizie in un batter d’occhio. Noi però abbiamo un piccolo trucco in più da consigliarvi.

Mai pensato a delle etichette con i nomi?

Le etichette per gli ospiti del matrimonio

All’ingresso del ricevimento potete far trovare assieme al tableau un’etichetta per ciascun invitato.

Può essere prestampata, così che siano per tutti uguali, o potete dare ai vostri invitati l’opportunità di esprimere la propria creatività (e con essa la propria personalità): ponete i cartoncini al fianco di pennarelli, matite, stickers, glitter e ogni altro supporto immaginabile così che i vostri ospiti possano realizzare la loro etichetta a immagine e somiglianza della loro persona.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Bomboniere e segnaposto | Cadeaux originali per gli invitati alle nozze

Una volta appuntato sul petto il cartoncino sarà un vero e proprio biglietto da visita, lo spunto per iniziare una chiacchierata e farsi conoscere dagli altri invitati.

A tal proposito c’è chi sceglie di affiancare al nome il grado di parentela o di amicizia della persona, il suo lavoro, un aggettivo, tutti ulteriori spunti che agevoleranno l’avvio di una conversazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Guestbook matrimonio | Dimenticate il semplice libro e liberate la fantasia

A voi dunque la decisione circa come impostare le etichette del vostro matrimonio, uno strumento semplice ma molto potente, perfetto per creare il clima più congeniale a dei festeggiamenti a dir poco armoniosi e coinvolgenti.

E voi, come pensate di creare l’armonia tra i vostri invitati? Avete in mente altre strategie o strumenti?

In fin dei conti è solo questione di creatività, di tanta creatività.