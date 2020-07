Tina Cipollari furiosa su Instagram dopo la fake news sulla presunta rottura con Vincenzo: “Vergognatevi, buffoni e pagliacci”, foto.

Tina Cipollari è una furia dopo la diffusione di alcuni rumors secondo cui sarebbe finita la sua storia con Vincenzo. Una notizia che è stata diffusa dal settimanale Di Più e che è stata ampiamente smentita nelle scorse ore. Il settimanale Di Più, nelle scorse ore, ha diffuso un’indiscrezione secondo cui Tina Cipollari avrebbe lasciato il compagno Vincenzo.

Inoltre, avrebbe parlato di un presunto riavvicinamento con l’ex marito Kikò Nalli. Tutte notizie smentite prontamente dai diretti interessati. Oggi, però, Tina Cipollari ha deciso di dire la propria opinione su quanto accaduto lasciandosi andare ad un amaro sfogo su Instagram.

Tina Cipollari: “Vergognatevi. Queste fake news destabilizzano i miei ragazzi”

Dopo aver smentito nelle scorse ore la fine della sua storia d’amore con Vincenzo, Tina Cipollari, attraverso un lungo e amaro sfogo su Instagram, si scaglia contro chi ha diffuso la notizia puntualizzando come, queste fake news, facciano soffrire i suoi figli. Nell’indiscrezione diffusa dal settimanale Di Più, infatti, si parlava anche di un presunto riavvicinamento all’ex marito, smentito dallo stesso Kikò Nalli.

“A volte penso che l’uomo non abbia davvero bisogno di cibo o acqua per sopravvivere, ma solo di pettegolezzi, di quei gossip sterili che servono a poco, il più delle volte a niente. Ho da sempre grande stima del settimanale DiPiù. Nel corso della mia carriera infatti è proprio alle sue pagine che spesso ho raccontato la mia vita, mostrando così al pubblico quelle che sono state le tappe più importanti del mio percorso. Quello che proprio non capisco è come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli, che vorrei ricordare essere ancora dei minori, e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”.

Tina, infine, aggiunge che, quando ci saranno novità nella sua vita privata, sarà la prima a dichiararle conclude il suo sfogo con un “buffoni, pagliacci”.