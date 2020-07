Anche il portafedi può esser un dettaglio che renderà unico il vostro matrimonio e le proposte sul mercato sono tanto variegate da permettere scelte classiche ma anche molto originali.

Oramai dovremmo averlo capito: il matrimonio perfetto è fatto di dettagli.

Un guestbook diverso dal classico libro, delle partecipazioni con qualche dettaglio più studiato, dei segnaposto ricercati, sono tutte piccole accortezze che fanno la differenza tra un matrimonio carino e uno veramente indimenticabile.

Tra tanti dettagli curati però ce n’è uno in particolare a cui si continua a dare forse troppo poco peso, il portafedi.

Spesso si prende il primo cuscino, magari in tono con l’abito della sposa ma nulla di più. Ci sono invece moltissime originali varianti da poter analizzare, alternative che renderanno l’evento ancor più personale e ricercato.

Proviamo a scoprirle insieme.

Idee per portafedi classici e originali

Il classico cuscino portafedi è solo il punto di partenza quando si parla di anelli e matrimonio.

Il modo o, per meglio dire, il mezzo attraverso cui le fedi giungono all’altare può apparire come un dettaglio ma, se ben sfruttato, può trasformarsi nella vera e propria ciliegina sulla torta.

Naturalmente il cuscino ricamato, magari con le iniziali degli sposi, può esser un’ottima scelta ma se cercate qualcosa di più particolari le opportunità non mancheranno: come per tutto ciò che riguarda il settore wedding infatti, l’innovazione è all’ordine del giorno e non mancano né l’originalità né diverse fonti di ispirazione.

Ce n’è veramente per tutti gusti e si passa agevolmente da scatolette in legno o vetro a bottiglie in cui le fedi sembrano volare grazie a un filo di nailon attaccato al tappo.

Essenziale sarà scegliere in modo coerente rispetto allo stile del matrimonio e, in particolare, agli addobbi selezionati. Avete un matrimonio Green, carico di fiori e piante? Potrebbe esser perfetto scegliere un piccolo pezzo di tronco con muschio o, più semplicemente, un pezzo di legno inciso e lavorato o ancora una composizione floreale su cui far galleggiare i fiori.

Le alternative certo non i fermano qui. Abbiamo scatole e confezioni di ogni genere, strutture su cui gli anelli possono esser appesi e chi più ne ha più ne metta.

Qui di seguito vi proponiamo una piccola gallery, qualche foto che possa ispirarvi e farvi comprendere quante inattese opportunità può regalarvi il mondo dei portafedi.

Per il resto, lasciate spazio alla vostra fantasia e divertitevi a creare il portafedi su misura per le vostre nozze.