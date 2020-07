Tina Cipollari torna single: l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe lasciato il compagno Vincenzo. Tornerà con l’ex marito Kikò Nalli?

Tina Cipollari avrebbe lasciato il compagno Vincenzo e sarebbe tornata ufficialmente single. A riferirlo è il settimanale Di Più Tv secondo cui la decisione sarebbe arrivata direttamente dall’opinionista di Uomini e Donne, stanca di vivere una storia a distanza. Tina, infatti, vive a Roma dove, oltre a lavorare a Uomini e Donne si occupa dei tre figli nati dal matrimonio con Kikò Nalli mentre Vincenzo vive e lavora a Firenze.

Tina Cipollari ha lasciato Vincenzo: si riavvicina a Kikò Nalli?

Tina e Vincenzo hanno trascorso la quarantena lontani. Secondo il settimanale Di Più Tv, i due non si sarebbero rivisti neanche dopo il lockdown con la decisione della Cipollari di chiudere definitivamente il rapporto. Dietro la decisione della bionda opinionista di Uomini e Donne, tuttavia, ci sarebbe anche il recente riavvicinamento all’ex marito Kikò Nalli. Un riavvicinamento nato dopo il malore che ha colpito Kikò nei mesi scorsi e che avrebbe spinto la Cipollari a correre da lui.

“Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”, ha raccontato a Di Più Tv un amico della coppia.

Tra Tina e Kikò il rapporto, nonostante la fine del matrimonio, hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti per il bene dei tre figli che li uniranno per sempre. Se Tina, dunque, sarebbe tornata single, cosa sta accadendo nella vita di Kikò Nalli? L’hairstylist ha avuto una storia con Ambra Lombardo, conosciuta durante la comune esperienza nella casa del Grande Fratello. Da un po’ di tempo, tuttavia, i due non si fanno vedere più insieme. La storia durerà ancora?

In attesa di scoprirlo, un amico di Tina a Di Più Tv ha raccontato chi è davvero la Cipollari: “Anche se in tv si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.