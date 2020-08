Come organizzare l’armadio per trovare sempre quello che cerchi

Hai da poco riordinato l’armadio ed è di nuovo tutto in disordine e non trovi quello che cerchi? Questi 10 suggerimenti risolveranno questo problema.

L’armadio è un problema che affligge molti di noi. Tenere in ordine i vestiti dopo averli lavati e puliti non è un compito facile. Spesso facciamo tardi perchè non riusciamo a trovare le cose che avevamo pensato di mettere. Perchè i vestiti spariscono magicamente nell’amadio? il dilemma è semplice, i nostri armadi sono affetti da una pila titanica di vestiti riposti in maniera mal organizzata. Tutto quello che dobbiamo fare è seguire un metodo quando riponiamo le cose nell’armadio. Questo problema quotidiano è risolvibile in un giorno. Prenditi qualche ora di tempo per organizzare il tuo guardaroba. Vedrai che questa iniziativa ti agevolerà molto nei giorni a venire.

Come organizzare l’armadio e trovare tutto

Queste 10 fantastiche idee ti aiuteranno a liberrti della ricerca di cose nell’armadio che può durare anche per ore.

Dove sono finiti quei pantaloni? tira tutto fuori, trova poi rimetti tutto dentro, a volte la fretta ti fa riporre i vestiti senza neanche piegarli ed il caos aumenta fino a spingerci a dover perdere molte ore a ripiegare di nuovo tutto. La disattenzione quando si tratta di riporre i vestiti può tradursi in esasperazione nel momento in cui cerchi qualcosa nell’armadio e si finisce per innervorsisri e non trovarle neanche se sono comunque sotto il naso. Fortunatamente, esiste una soluzione molto semplice. Ecco alcune soluzioni che ti faranno risparmiare un sacco di tempo!

10 idee fantastiche per creare un guardaroba sempre ordinato



1/Ottimizza lo spazio

Pur acquistando un un armadio più grande se non seguiamo un metodo quando riponiamo i vestiti, non servirà a niente e continueremo a non trovare le cose che cerchiamo. Bisogna saper ottimizzare e sfruttare lo spazio che abbiamo. Tutto dipende da piccoli cambiamenti che ti faranno guadagnare molto spazio extra. Per questa operazione è necessario un pò di olio di gomito, delle assi, guarnizioni e cacciavite. Ci serviranno per posizionare delle mensole e triplicare lo spazio per ripore tutte le nostre cose.

2/ Metti dei separatori sugli scaffali

Nell’armadio impiliamo tantissima roba, pile che cadono e si sovrappongono ogni volta che prendiamo qualcosa. Per risolvere bisogna inventarsi dei divisori o comprarli. Ne esistono molti appositi in metallo, ad esempio. Il tuo armadio resterà pulito e ben ordinato e non farai più fatica a trovare quella maglietta che ti sta così bene.

3/Moltiplica le stampelle

Questo trucco è semplicemente fantastico! Sapevi che è possibile moltiplicare le stampelle all’infinito, anche se lo spazio è limitato? Si hai letto bene. Hai solo bisogno di una catena di plastica per appendere tutti i ganci che vuoi. Puoi appendere magliette sotto magliette, gonne sotto altre gonne e così via e sviluppare lo spazio in verticale. Avrai tutto a portata di mano.

4/ Scegli il posto adatto per le lenzuola

Se c’èuna cosa che rovina l’aspetto ordinato di un armadio e fa perdere tempo nella ricerca è la biancheria da letto. Occupa molto spazio ed è sempre in disordine. Anche in questo caso abbiamo un trucco fantastico da proporti. E’ una cosa alla quale nessuno ci pensa eppure è così rivoluzionaria: basterebbe mettere le lenzuola nelle federe. Questa tecnica senza pari ti permetterà di ottimizzare il tuo armadio ma anche di lasciare in ordine lenzuola e piumini e non farai più fatica a trovare il set abbinato di lenzuola con angoli, lenzuolo di sopra e federe.

5/Crea stampelle multiple

Tiabbiamo gia spiegato come ottimizzare lo spazio con l’aiuto di una catenella di plastica che ti aiuti a riporre una stampella sotto l’altra. Le stampelle possono anche contenere più indumenti. Il trucco è molto semplice. Per sistemare diversi capi di abbigliamento su una unica gruccia, ad esempio le cravatte o i foulard, puoi utilizzare gli anelli sulla tenda della doccia. Appendili sulla base della stampella e appendi ad ogni gancio le tue sciarpe o cravatte! Basta un’occhiata veloce alla gruccia e scegliere il colore che si abbina.

6/ La scarpiera sospesa

Ecco un consiglio molto utile per riporre un accessorio che utilizziamo molto e che occupa molto spazio e crea molto disordine: Gli stivali. Sono tanti, si piegano su se stessi, sempre riversi sul pavimento. E se li appendessimo da qualche parte in casa con l’aiuto di grucce con pinze? Basta appendere gli stivali e sei a posto!

7/Punta sulle scatole

Altro trucco formidabile, affidarsi alle scatole. Prendi delle scatole e riponi li biancheria intima, o le attrezzature per cucire. Incredibile, troverai quello che ti serve e il cassetto resterà sempre in ordine.

8/Un portagioie direttamente dal freezer



Niente più ore interminabili alla ricerca di collane o orecchini! Prendi degli stampi per cubetti di ghiaccio e posiziona i gioielli al loro interno. Poi posizionali in un cassetto. Non perderai più tempo a ritrovare letue cose.

9/ Sistema i tuoi gioielli sulla stampella



Se non hai un cassetto da destinare ai tuoi gioielli ecco un altro trucco semplicissimo. Ti servirà una gruccia ed una rete. Sulla base della gruccia metti dei ganci come quelli usati per appendere i quadri sui quali potrai appendere tutte le tue collane. Sulla rete potrai appendere i tuoi orecchini, pendenti e bracciali.

10/Opta per il Verticale e non per l’orizzontale



Ecco l’ abitudine semplice che ti distinguerà dalla folla che generalmente preferisce conservare i propri abiti in orizzontale. Questa tecnica originale non solo ti farà risparmiare spazio, ma ti permetterà anche di individuare celermente i tuoi vestiti, riporli per colore o tessuto. Basta arrotolarli su se stessi e metterli in un cassetto.