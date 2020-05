Trono Over | E’ guerra tra Armando e Gianni Sperti: “Dico quello che penso”

Trono Over | Armando Incarnato e Gianni Sperti hanno duramente litigato nella puntata di oggi di Uomini e Donne. L’opinionista si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram, dopo la messa in onda di oggi.

Al Trono Over di Uomini e Donne è avvenuta l’ennesima lite tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. L’opinionista è convinto che il cavaliere del parterre maschile non sia del tutto sincero e che da tempo, mentre si professa single durante la trasmissione, intratterrebbe una relazione con la sua ex fidanzata con cui condivide la gestione della loro attività.

Armando ha assolutamente smentito tale sospetto, ma in studio si è discusso delle segnalazioni che vedrebbero i due aver trascorso il periodo di quarantena insieme e l’opinionista non sembra credere ad una sua sola parola.

Gianni Sperti ha accusato Armando Incarnato di avere una relazione al di fuori del programma, mentre quest’ultimo, che di recente si è lasciato andare ad un triste sfogo su Instagram, accusa a sua volta l’opinionista di non poter essere libero di replicare alle accuse perché non gli darebbe il tempo di rispondere che partirebbe con le accuse. Per questo motivo, stufo delle continue critiche e del collegamento con la sua ex fidanzata di cui non era a conoscenza, Armando ha abbandonato gli studi.

Gianni Sperti dopo il Trono Over di Uomini e Donne ammette: “Risulto scomodo”

Dopo che Armando Incarnato ha abbandonato gli studi di Uomini e Donne, lo storico opinionista si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram, ammettendo di essere sì un personaggio scomodo ma soltanto con chi vuole prendere in giro i telespettatori e la redazione, affermando che qualora gli vengano mostrate delle valide prove che sostengano il contrario, lui è sempre pronto a cambiare idea.

“Mi spiace ma devo sempre dire quello che penso” ha premesso Gianni Sperti su Instagram, che nella scorsa puntata ha rimproverato Giovanna Abate al Trono Classico. “Lo so di risultare spesso un personaggio scomodo, ma amo cambiare idea” ha spiegato l’opinionista. “Ma solo quando mi ci si convince del contrario” ha concluso, mentre il cavaliere ha preferito non replicare.

Il pubblico del piccolo schermo, dopo l’uscita di oggi, è curioso di sapere se Armando Incarnato ha abbandonato il Trono Over o se fa ancora parte dei protagonisti di Uomini e Donne.