Uomini e Donne | Claudia Dionigi su Lorenzo Riccardi: “Mancava qualcosa”

Uomini e Donne | Claudia Dionigi ha confidato che prima di iniziare la sua relazione con Lorenzo Riccardi, ex opinionista del Trono Classico, sentiva la mancanza di qualcosa che ora non sente più.

Uomini e Donne ha permesso a numerose persone di conoscere l’amore della loro vita. E’ il caso anche della coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due, conosciutesi durante l’esperienza al Trono Classico, dal momento della scelta non si sono mai separati.

A confermare del profondo legame che li unisce, ci ha pensato anche Claudia, che recentemente intervistata dal settimanale Mio, ha svelato che prima di conoscere il suo Cobra sentiva la mancanza di qualcosa all’interno della sua vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis non perdona Damante: il gesto di lui spiazza

“Con Lorenzo riesco ad essere me stessa, cosa che non mi era mai successa prima” ha rivelato Claudia Dionigi sulla sua storia con Lorenzo Riccardi, tra l’altro di recente è stato lui a fare una confessione su Lady Cobra. “Nelle mie storie precedenti sentivo la mancanza di qualcosa, mancanza che non ho più provato da quando sto con lui” ha proseguito l’ex corteggiatrice del Trono Classico. “Durante la nostra prima notte insieme è stato in grado di dimostrarmi tutto quello che doveva” ha aggiunto. “Sembrava quasi ci conoscessimo da una vita intera”.

Claudia Dionigi sulla quarantena con Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne svela: “Non faceva niente”

Claudia Dionigi, oltre a fare quest’inedita confessione sul suo rapporto con Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, ha anche svelato ai loro fedeli sostenitori, durante il corso dell’intervista, com’è stata la quarantena e la convivenza con il suo compagno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Svelato il volto dell’Alchimista: FOTO

“Per quanto riguarda la nostra vita di coppia, faccio tutto io” ha rivelato Claudia Dionigi. “Lui non fa niente in casa, non mi da una mano” ha spiegato. “Si limita a giocare ai video giochi e a guardare serie tv, nient’altro” ha concluso su Lorenzo Riccardi, che di recente ha difeso Sirius al Trono Over.

Molte fan, purtroppo, si sono riconosciute nella sua vita coppia con l’opinionista.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne sono più innamorati che mai e da qualche tempo si mormora anche che i due stiano pensando seriamente alle nozze.