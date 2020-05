Uomini e Donne | Svelato il volto dell’Alchimista: FOTO

Uomini e Donne | L’Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate, durante il corso della puntata di oggi, ha finalmente mostrato il suo volto al pubblico del Trono Classico.

A Uomini e Donne è finalmente accaduto ciò che il pubblico del piccolo schermo, da settimane, non vedeva l’ora di poter ammirare al Trono Classico: ovvero, scoprire chi si cela dietro la maschera del misterioso corteggiatore di Giovanna Abate.

L‘Alchimista ha mostrato il suo volto a Uomini e Donne, rivelando al pubblico del piccolo schermo il suo volto. Il suo nome è Davide Basolo e nonostante qualche giorno fa avesse negato di essere lui il corteggiatore misterioso che tutti stavano cercando, si è rivelato aver mentito. Molto probabilmente per non rovinare la sorpresa al pubblico, svelando in anteprima la sua identità.