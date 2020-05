Giulia De Lellis non perdona Damante: il gesto di lui spiazza

Giulia De Lellis, stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, non avrebbe perdonato un gesto fatto da Andrea Damante sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis, da quel tempo, ha scelto di perdonare i tradimenti subiti da Andrea Damante in passato e di riprovare a ricostruire la loro storia d’amore che ha fatto, e fa, sognare milioni di italiani che aspettavano da tempo che questo momento potesse finalmente arrivare.

I due, dopo aver trascorso il periodo di quarantena insieme nella casa della famiglia di lei a Pomezia, hanno deciso di fare ritorno a Milano per questioni puramente lavorative, e lì le cose non sarebbero andate come previsto. O meglio, l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne avrebbe fatto arrabbiare, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’esperta di tendenze mettendo un like di troppo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia Salemi senza freni: perché è finita con Francesco Monte

Che cosa è successo? Andrea Damante ha fatto arrabbiare Giulia De Lellis mettendo un like alla sua ex Sara Croce. Il gesto non era nemmeno sfuggito ai fan di lei che, tra l’altro sono rimasti incantati dal suo look total black, avevano prontamente notato il gesto preoccupati che il bel dj veronese potesse commettere di nuovo lo stesso errore.

Andrea Damante mette un like a Sara Croce: Giulia De Lellis una furia

Andrea Damante, come anticipato, ha messo il like alla sua ex conoscenza Sara Croce, nota al pubblico del piccolo schermo per essere stata la Madre Natura di Ciao Darwin in un appuntamento speciale condotto da Paolo Bonolis.

I due hanno avuto una breve conoscenza poco dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva concluso la sua relazione con Giulia, che nel frattempo si era già rifidanzata ma non ha gradito ugualmente il gesto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Clizia Incorvaia commenta la prima notte d’amore con Paolo Ciavarro

“Andrea ha schiacciato un like di troppo ad una foto, a dir poco provocante, della sua ex Sara Croce” si legge sul settimanale. “Il gesto non è passato inosservato né sul web né agli occhi di Giulia che non ha reagito benissimo”

Giulia De Lellis non ha perdonato Andrea Damante per il like, tra l’altro in questi giorni si è parlato di una possibile gravidanza di lei, ma sui social tra i due sembra essere tornato il sereno. Che il bel dj veronese si sia fatto poi perdonare?

Visualizza questo post su Instagram Never give up on anything. Miracles happen every day 💜 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Mag 2020 alle ore 11:25 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante, come anticipato, al momento si trovano soli soletti a Milano, pronti a rimettere in piedi al meglio la loro storia.