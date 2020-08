Uomini e Donne, Giovanni nella bufera: Veronica Ursida fa chiarezza

Giovanni Longobardi di Uomini e Donne è stato vittima di un grosso malinteso. Malinteso che ha costretto Veronica Ursida ad intervenire in suo favore.

Veronica Ursida, sin dal suo ingresso negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, è sempre stata molto attiva sul suo profilo Instagram. La dama è solita condividere con i suoi fedeli sostenitori alcuni pensieri e riflessioni che spesso riguardano la sua vita private mentre altre volte sono di carattere più generale.

Nelle scorse ore un suo post è stato interpretato in maniera totalmente errata, tanto da far nascer forti accuse, del tutto infondate, su Giovanni Longobardi, l’uomo con cui ha scelto di iniziare una conoscenza al di fuori del programma di Maria De Filippi. Che cosa è successo?

Veronica ha pubblicato un messaggio contro la violenza sulle donne. Un messaggio di carattere generale, ma che i suoi followers hanno interpretato in maniera del tutto errata come una confessione su Giovanni. Ecco cosa aveva scritto:

“La forma più spregevole di debolezza risiede in cui la violenza contro coloro che dovrebbe proteggere” ha scritto Veronica, che qualche settimana fa aveva lanciato uno scoop su Gemma Galgani. Il messaggio, come anticipato, era di carattere generale, ma il web lo aveva interpretato come una confessione. Tanto da costringere Veronica a dover intervenire pubblicamente a scagionare Giovanni dalle accuse di violenza sulle donne.

“Ragazzi non fatevi strani pensieri sul post contro la violenza sulle donne!” ha subito precisato Veronica. “Giovanni non ha mai alzato un dito su di me e sarebbe anche impossibile farlo visto che io mi trovo in Sardegna e lui a Castellamare” ha aggiunto. “Azionate la testa!” ha concluso.

Giovanni Longobardi non picchia Veronica Ursida, il tutto è soltanto frutto di un forte malinteso da parte dei fan del Trono Over di Uomini e Donne.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi: è già crisi dopo Uomini e Donne?

Veronica Ursida, oltre ad essere insieme a Giovanni Longobardi di Uomini e Donne la protagonista di un grosso malinteso, è tornata al centro della cronaca rosa. Il motivo?

Il popolo della rete ha notato che i due, dopo aver pubblicato la prima foto di coppia, siano nuovamente entrati in crisi in quanto è da un po’ di tempo che non si vedono più insieme.

Veronica Ursida di Uomini e Donne, dopo aver scagionato Giovanni Longobardi dalle accuse del web, non si è sbilanciata in merito a chi le chiedeva come stesse proseguendo la loro conoscenza, ma ha preferito glissare sull’argomento. Cosa bolle in pentola?

La conoscenza di Giovanni e Veronica di Uomini e Donne è arrivata di nuovo al capolinea e si stanno preparando al Trono Over?