Romina Power: perché si veste sempre allo stesso modo? La verità

Romina Power sceglie vestiti sempre simili tra loro, a parte le insinuazioni delle malelingue, le ragioni di questo comportamento sono molto profonde.

Nel corso degli ultimi anni Romina Power si è convertita al buddismo e ha abbracciato uno stile di vita sereno e meditativo.

Il suo profilo ufficiale Instagram è una chiara dimostrazione delle sue scelte di vita: messaggi di pace e armonia, amore per gli animali e per la natura in generale.

Di pari passo con la sua conversione religiosa, Romina sembra aver cominciato un percorso di avvicinamento anche allo stile orientale, preferendo agli abiti occidentali le classiche tuniche e caffettani indossate dalle donne arabe.

Eppure, c’è chi è pronto a giurare che i motivi alle spalle di questa scelta siano ben altri, molto meno spirituali.

Romina Power: scarpe e vestiti per un look inconfondibile

A ben guardare, anche quando era giovane, Romina Power ha sempre optato per uno stile hippie e orientaleggiante, con abiti lunghi e leggeri che andavano tanto per la maggiore negli anni Settanta.

Potrebbe sembrare, quindi, che la scelta di uno stile “all’orientale” non sia altro che la naturale evoluzione del classico stile Romina. A questo si potrebbe affiancare naturalmente anche la nuova religiosità della cantante, che l’avvicinerebbe al gusto per i colori accesi, tanto cari al buddismo, e per i tessuti leggeri.

Tra l’altro, nei templi buddisti le donne non possono entrare con le spalle e con le braccia scoperte, esattamente come nelle chiese cattoliche. La scelta di Romina potrebbe essere quindi un modo per rispettare in ogni luogo questa convenzione.

Naturalmente, gli abiti ampi, svolazzanti e non strutturati attraverso cuciture e linee definite, sono perfetti per nascondere qualche chilo di troppo che tutte le donne dell’età di Romina devono essere pronte ad accettare, nascondere o combattere.

Dato che combattere qualcosa di perfettamente naturale come l’aumento di peso in menopausa non è affatto coerente con gli insegnamenti buddisti, è probabile che Romina abbia deciso di camuffare i suoi chili di troppo con le stoffe colorate e spesso riccamente decorate con cui sono confezionati i suoi completi.

Tra l’altro, pare che la firma preferita della power sia quella di Laura Biagiotti, specializzata nella creazione di look morbidi e allegri per signore di una certa età che non hanno alcuna voglia di rinunciare a raffinatezza, eleganza e personalità. Addirittura Romina è diventata una testimonial d’eccezione per il marchio della Biagiotti ed è comparsa anche sul profilo Instagram ufficiale della maison.

Per quanto riguarda le scarpe di Romina Power, invece, non si tratta di una scelta di stile. Non troppo tempo fa, infatti, la cantante si è dovuta sottoporre a un intervento al ginocchio che le ha impedito, da quel momento in poi, di indossare scarpe con il tacco alto.

Inoltre, scarpe comode e basse sono le alleate migliori per le persone che hanno qualche chilo in più, poiché non sovraccaricano la parte anteriore del piede e non mettono in serio pericolo l’equilibrio del corpo, aiutando a distribuire il peso in maniera uniforme su tutto il piede e non solo sulla punta.