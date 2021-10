Punti neri: gli errori che tutte compiamo e che rovinano la nostra pelle

I punti neri sono una problematica che affligge moltissime persone. Un inestetismo da debellare a qualsiasi costo e con qualunque mezzo? Ecco gli errori che si compiono troppo spesso e che potrebbero davvero rovinare la pelle.

Chi combatte ogni giorno con la presenza di punti neri su naso, fronte e mento sa benissimo che può sembrare una battaglia senza fine in cui si perde inesorabilmente.

La verità infatti è che il nemico numero uno non sono in particolare i punti neri o comedoni, ma i pori dilatati. Il metodo più diffuso per eliminarli? La dolorosa spremitura che però regala risultati soltanto temporanei. Esistono metodi per eliminare questo fastidioso inestetismo o ci si deve rassegnare ad una pelle impura?

Punti neri: fastidiosa conseguenza dei pori dilatati

I punti neri non sono altro che lo sporco che ogni giorno si accumula nei pori dilatati presenti su alcune parti del viso, in particolare la zona a ‘T’ o anche sulle guance. Alla luce di questo viene semplice pensare che il vero nemico dell’incarnato perfetto sono proprio i pori dilatati.

In una pelle impura e che produce molto sebo, i pori si presentano più aperti, proprio perché chiamati all’appello ora dopo ora dalla iper produzione di sebo. Questi pori non si restringono mai naturalmente e completamente per questo l’epidermide assume un aspetto poco omogeneo e compatto.

Il sebo, più altri tipo di impurità come il makeup e lo smog concorrono a riempire ulteriormente questi pori dilatati rendendoli più visibili.

->>LEGGI ANCHE: Siero viso: gli errori da non commettere per ottenere il massimo del beneficio

Punti neri e pori dilatati: la spremitura l’unico modo per tenerli sotto controllo? Ecco gli errori da non commettere

Avere la pelle del viso colpita da zone con pori dilatati e conseguenti punti neri non è per nulla piacevole ed è per questo che da sempre si cerca di purificare l’epidermide con metodi molto stressanti a volte anche dolorosi.

La classica ‘pulizia del viso’ come si intende da sempre è ancora ad oggi per molte persone l’unica soluzione, ma questa pratica nasconde secondo molti esperti alcuni errori, ecco quali.

1- Il bagno di vapore

Il bagno di vapore per il viso è il primo trattamento a cui si sottopone una persone quando si regala una pulizia del viso. Questo permette ai pori della pelle di dilatarsi e fino a qui, tutto potrebbe sembrare senza conseguenze.

Su una pelle che presenta naturalmente pori dilatati però, questo potrebbe rappresentare un’aggravante. I pori infatti non agiscono in modo elastico, restringendosi ma tendono a restare sempre aperti. Il bagno di vapore contribuirà a dilatarli ulteriormente.

Sebbene la pratica del bagno di vapore sia controversa, in alcuni casi limite, potrebbe rappresentare l’unica via per pulire i pori ed eliminare i punti neri più facilmente, non si dovrà per questo demonizzarla ma accostarsi ad essa con consapevolezza.

2- La spremitura

Anche la spremitura rappresenta un trattamento abbastanza stressante e doloroso. Questa pratica permette attraverso la spremitura manuale o con degli strumenti in metallo, di liberare il poro facendo fuoriuscire lo sporco.

Anche questa sarà una soluzione estrema, quando la pelle non è stata curata e tenuta pulita per molto tempo con i giusti trattamenti ma sarebbe davvero meglio evitarla.

3- I prodotti astringenti

Un’altra pratica che viene utilizzata soprattutto perché regala risultati evidenti è quella di applicare prodotti astringenti dopo aver effettuato la spremitura dei punti neri. Esistono maschere a base di argilla purificanti ma a volte molto astringenti o peggio tonici e lozioni dal potere astringente perché a base alcolica.

Il prodotto alcolico immediatamente dopo l’applicazione opacizza e sgrassa la pelle eliminando il fastidioso effetto lucido e in più provoca un restringimento forzato dei pori.

Tutto questo però porterà a conseguenze del tutto negative, poiché la pelle per tutta risposta, comincerà a produrre più sebo e così prenderà il via un circolo vizioso, dal quale come vedremo si potrà uscire o almeno tenere sotto controllo con una skincare mirata.

Punti neri: la battaglia si vince con la giusta skincare!

Se la pelle è colpita da pori dilatati e punti neri, la soluzione più invasiva non è quella giusta, ma il fenomeno potrà essere tenuto sotto controllo e minimizzato con skincare mirata che abbia come obiettivo la purificazione della pelle in modo dolce e costante.

Se si ha una pelle grassa, si dovrà seguire una beauty routine riequilibrante e non ‘sgrassante’. Dopo aver riequilibrato la produzione d sebo, che in moltissimi casi è causata anche da squilibri interni all’organismo e necessita di una valutazione medica, si potrà procedere con una skincare mirata alla pulizia profonda della pelle ed in particolare delle zone colpite da pori dilatati e punti neri con prodotti specifici:

1- Il detergente esfoliante

Il detergente viso da utilizzare su pelli impure, potrà essere anche leggermente esfoliante, contenente una piccolissima percentuale di acidi della frutta o di acido glicolico. Questo permetterà una pulizia profonda e delicata della pelle e renderà meno visibili i pori dilatati con l’utilizzo quotidiano.

2- Lo scrub viso

Lo scrub è il prodotto chiave per tenere sotto controllo i punti neri e puliti i pori dilatati. Questo trattamento, che si potrà preparare anche in casa, potrebbe essere utilizzato anche tutti i giorni sulle zone colpite dai punti neri.

Questo permetterà l’eliminazione dello strato corneo di cellule morte e stapperà letteralmente il punto nero permettendo al prodotto di purificare i pori.

La skincare purificante dovrà essere applicata in modo costante per poter ottenere i risultati sperati.

3- Il tonico riequilibrante

Dopo aver deterso l’epidermide, si potrà picchiettare il viso con un tonico dal potere riequilibrante, perfetto anche quello a base di rosmarino per pelle grassa.

->>LEGGI ANCHE: Skincare invernale viso : i prodotti e le routine per affrontare i primi freddi!

4- La crema idratante

L’idratazione sarà fondamentale e una buona crema delicata sulla pelle, nutriente e lenitiva completerà la beauty routine al meglio.

I pori resteranno sempre dilatati e già dopo la pulizia, la crema trattamento andrà a depositarsi in essi. Il segreto per eliminare i punti neri è dunque quello di tenere ogni giorno puliti i pori!