Morbida come una carezza e adatta anche a chi soffre di intolleranze alimentari, la torta di riso. Cosa possiamo chiedere di più ad una torta?

Una torta da festa, ma da mangiare tutti i giorni senza problemi e per di più fa pure bene. Stiamo parlando della torta di riso morbida senza glutine, un dolce preparato delicato e buonissimo adatto dalla colazione fino al dopo cena.

Per prepararla serve il riso originario, ma non andate in panico. Lo trovate in tutti i negozi, anche quelli non specializzati.

Torta di riso morbida senza glutine, tutta la ricetta passo dopo passo

Questa torta di riso morbida senza glutine può essere conservata fino a 3 giorni, in frigorifero, coperta da pellicola.

Ingredienti:

Per la frolla

130 g di farina di riso

70 g di farina di mais

1 uovo

110 g di burro

80 g di zucchero a velo

1/2 cucchiaino di lievito per dolci

1 pizzico di sale fino

Per il ripieno:

300 g di riso originario

4 uova

120 g di zucchero semolato

1 l di latte intero

1/2 baccello di vaniglia

1 limone

50 g di zucchero di canna

sale fino

Preparazione:

La prima parte della ricetta è quella dedicata alla frolla. Tirate fuori il burro dal frigorifero tagliandolo a tocchetti e tenetelo da parte. Poi versate la farina di mais e un pizzico di sale in una ciotola, aggiungendo subito anche la farina di riso, setacciata insieme allo zucchero a velo e il lievito.

Mescolate tutto prima nella ciotola e poi versate sul piano di lavoro. Poi allargatelo a fontana mettendo al centro il burro e l’uovo leggermente sbattuto. Unite tutti gli ingredienti con la punta delle dita e impastate fino a formare un composto compatto.

Quando la palla è formata, compattatela e avvolgetela nella pellicola alimentare, tenendola poi in frigo almeno per 1 ora.

Mentre aspettate, potete preparare anche la farcia. Versate tutto il latte in tegame, tenendone un bicchierino per la decorazione finale, poi aggiungete la scorza grattugiata di un limone non trattato. In più, i semini di mezzo baccello di vaniglia e un pizzico di sale. Fate arrivare a bollore, spegnete e filtrate il latte con un colino dentro ad una ciotola.

Rimettetelo in pentola, aggiungete lo zucchero semolato e mettetelo di nuovo con la fiamma bassa fino a quando lo zucchero è sciolto. Quando il latte bolle di nuovo versate anche il riso cuocendolo per 20 minuti. Ricordatevi di mescolarlo con un mestolo in legno, perché deve essere sodo ma non appiccicato. Quando è pronto, versatelo in un piatto e lasciatelo intiepidire.

Passata l’ora di attesa, riprendete la pasta frolla stendendola in tondo sopra un foglio di carta da forno per uno spessore di circa 6 millimetri. Andate così a coprire uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro, in modo che aderisca anche alle pareti coprendole.

Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. Poi aggiungete 3 uova leggermente sbattute al composto di riso, mescolando per amalgamare tutto. Versatelo nello stampo e livellatelo con una spatola o il dorso di un cucchiaio.

Infine spennellate la superficie con l’ultimo uovo, sbattuto con il bicchiere di latte che avete tenuto. E per ultimo,lo zucchero di canna.

Cuocete per 40 minuti circa in forno già caldo a 180°. se vedete che la superficie diventa troppo scura, copritela con un foglio di alluminio. Sfornate, lasciate raffreddare la torta e potrete affettarla senza problemi che si rompa.