Skincare invernale viso : i prodotti e le routine per affrontare i primi freddi!

Il freddo è alle porte e come ogni anno la nostra pelle necessiterà di una skincare invernale viso. Scopriamo i prodotti e e le routine di bellezza con cui proteggere la pelle.

Le pelle è il nostro organo più esposto e come tale ha davvero bisogno di cure specifiche e soprattutto adatte alla stagione e alla condizione climatica. Se in estate il fattore protezione mira a schermare l’epidermide dall’azione nociva dei raggi solari, in inverno necessiterà di protezione da vento e basse temperature.

Proteggere la pelle dal freddo però, non vuol dire assolutamente ungerla di prodotti molto grassi, ma aiutarla ad abituarsi alle basse temperature con la giusta idratazione e senza alcun dubbio con trattamenti dalla texture più corposa. Scopriamo tutti i segreti di una perfetta skincare invernale.

Skincare invernale viso: detersione e tonificazione

La pelle del viso andrà detersa e struccata ogni giorno e con molta cura in inverno, come nel resto dell’anno. Durante la stagione fredda però, si dovrà prestare particolare attenzione nello struccarla perché anche la makeup routine prevederà l’utilizzo di fondotinta dalla texture più tenace e quindi più difficoltosi nell’essere eliminati.

Dopo aver struccato perfettamente viso e occhi con uno struccante bifasico perfetto per eliminare ogni traccia di trucco anche quello più strong, la pelle del viso dovrà essere detersa e, se in estate resta molto piacevole utilizzare un detergente schiumoso, in inverno sarà più confortevole e meno stressante per la pelle utilizzare un latte, un olio o addirittura un burro struccante, prodotto all’avanguardia per quanto riguarda la cura del viso.

Dopo aver eliminato ogni traccia di impurità, si dovrà assolutamente picchiettare il viso con un buon tonico dalla proprietà idratanti ed emollienti.

Perfetti tutti gli idrolati naturali a base di fiori o piante, come l’idrolato di rosa o di fiori di arancio.

->>LEGGI ANCHE: Siero viso: gli errori da non commettere per ottenere il massimo del beneficio

Trattamenti di bellezza per la pelle del viso in inverno: via libera a creme e maschere super nutrienti

La pelle del viso in inverno avrà bisogno di essere coccolata e protetta, non dimenticando mai la tipologia di epidermide e soprattutto le esigenze mirate di ogni pelle. Per una pelle giovane saranno perfetti prodotti idratanti e nutrienti, mentre per la pelle matura non potranno mancare ingredienti anti età che rendano la vita difficile ai radicali liberi.



Il siero, sarà senza dubbio un ottimo alleato per la pelle durante la stagione fredda, un prodotto quasi irrinunciabile. Chiedere la consulenza di un professionista dell’estatica o di un farmacista sarà la scelta migliore per un acquisto consapevole.

Le creme utilizzare per idratare la pelle del viso dovranno fungere da protettivo e da schermo contro vento ed agenti atmosferici quindi niente timore ad utilizzare dei prodotti dalla texture più corposa se non ci si trucca con una base viso importante, l’epidermide li assorbirà velocemente.

Se invece ci si trucca, utilizzando primer e fondotinta, sarà un’ ottima scelta applicare una buona crema idratante e far passare qualche minuto prima di truccare il viso. Sarà il makeup in questo caso a funzionare come protezione per la pelle.

La maschera di bellezza abbinata ad uno scrub dovranno essere due immancabili appuntamenti settimanali. Perfetti tutti gli scrub ricchi di ingredienti naturali come gli oli vegetali e le maschere di bellezza a base di sostanze super nutrienti, idratanti e lenitive.

->>LEGGI ANCHE: Pelle lucida? I consigli più efficaci per opacizzare la pelle grassa in inverno

Skincare invernale per il viso: i rimedi naturali che vi regaleranno una pelle perfetta per tutta la stagione

La natura ci viene incontro in estata come in inverno per quanto riguarda la cura della pelle del viso. Oli, burri e rimedi naturali risulteranno essere ottimi alleati per trattare il viso soprattutto alla sera, quando dopo una giornata passata a combattere le basse temperature, potrà godere di nutrimento e idratazione profonda.

Ottimi il burro di karité o di cocco da applicare sul viso soprattutto se si sono passate molte ore all’aperto o anche in luoghi chiusi con aria condizionata che tende a disidratare la pelle in modo importante.

Anche gli oli vegetali come quello di argan, jojoba, cocco o mandorle dolci, potranno essere massaggiati sulla pelle leggermente umida come dei veri e propri sieri di bellezza.

Un alleato formidabile è il burro di cacao che non dovrà essere soltanto applicato sulle labbra ma, nella versione naturale anche sul viso.

Maschera per il viso super idratante : la ricetta fai da te da provare assolutamente!

Se siete alla ricerca di un trattamento dal forte potere idratante e amate le ricette di bellezza naturali e fai da te, non perdete il video tutorial della bravissima naturopata Martina Rodini, con cui imparerete a realizzarne una di cui non potrete sicuramente fare più a meno!