E’ stata la stella della prima edizione di Amici: oggi la sua vita è così

E’ stata una vera stella della prima edizione di Amici: oggi, a distanza di vent’anni da quell’esperienza, la sua vita è così.

In ventuno edizione, la scuola di Amici di Maria De Filippi ha contruibuito a formare tantissimi talenti. Nel talent show di canale 5 sono nati i talenti di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Stefano De Martino, Elena D’Amario, Stash con i The Kolors ed Elodie sono per citare i più famosi. Nella scuola di Amici sono nati anche degli attori.

Durante le prime edizioni del talent show, infatti, oltre al canto e alla danza, tra le materie, c’era anche la recitazione. Grazie alla scuola di Maria De Filippi, Diana Del Bufalo che entrò come cantante, capì di avere un grande talento come attrice diventando, in seguito, una delle attrici più amate dal pubblico e recitando in fiction importanti come Che dio ci aiuti. Nella scuola di Amici è nata anche un’altra attrice. E’ stata un’allieva della prima edizione che fu vinta da Denis Fantina, oggi concorrente di Tale e Quale Show 2021.

Ricordate Valeria Monetti di Amici? Dopo 20 anni è identica

Tra le allieve della prima edizione di Amici che, all’epoca si chiamava Saranno Famosi, c’era Valeria Monetti che entrò nella scuola come attrice dimostrando di avere un enorme talento che conquistò anche Fioretta Mari, insegnante di recitazione della scuola di Maria De Filippi.

Dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, Valeria Monetti è riuscita a concretizzare il sogno di essere un’attrice lavorando nei più importanti teatri italiani recitando in spettacoli di grande successo come il musical Datemi tre caravelle, Sette spose per sette fratelli e in commedie teatrali come L’ultima strega e Ti amo, sei perfetto ora cambia. Ha fondato, inoltre, una compagnia teatrale, la AMO, con la quale gira il mondo.

Valeria, inoltre, è ancora amica di Monica Hill, allieva della prima edizione di Amici e corista di Laura Pausini.

