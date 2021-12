Decorazioni tavola Capodanno 2022: belle idee fai da te da copiare

Decorazioni tavola Capodanno 2022: trionfa il fai da te! Ci sono tante belle idee low cost a cui puoi ispirarti, per fare un figurone con i tuoi ospiti. Tutti si innamoreranno della tua tavola!

Manca ormai pochissimo al Capodanno! Quest’anno, nella fatidica data del 1° gennaio, riponiamo tutte le nostre speranze di un futuro prossimo più roseo. Inutile negarlo: i quasi due anni di pandemia di Covid-19 ci hanno segnato. Sono cambiate le nostre abitudini, i nostri ritmi, sia quelli del lavoro che del tempo libero.

Le occasioni di socialità sono ancora ridotte o, comunque, scandite da molte restrizioni. Tutto questo, però, non deve scoraggiarci. Ricominciamo a vivere con un po’ più di serenità, partendo dalle cose semplici. Il Capodanno 2022 non sarà all’insegna dei grandi eventi ma, comunque, nulla vieta di trascorrere momenti di convivialità a casa, tra pochi intimi.

Creiamo un’atmosfera rilassante, che infonda fiducia. Il modo migliore per farlo è partire dalle decorazioni della tavola di Capodanno. Gli spunti sono tantissimi! Il trend del momento è il fai da te, utilizzando anche materiali di riciclo per realizzare bellissimi addobbi.

In questo articolo, ti proponiamo una carrellata di belle idee facili da realizzare, molte delle quali low cost. Scopri di più!

Decorazioni tavola Capodanno 2022: dai sfogo alla tua creatività!

Preparare una meravigliosa tavola per il Capodanno 2022 non significa, necessariamente, spendere tanto. Anzi, per quest’anno, la parola d’ordine è risparmio! Una scelta precisa per far fronte alla crisi economica causata dal Covid-19.

Di seguito ti proponiamo alcuni spunti per addobbi fai da te molto carini ed originali. Abbinali bene, scegliendo i colori che saranno protagonisti delle tua bella tavola. Per questo Natale, ad esempio, abbiamo suggerito dei bellissimi addobbi total white. Per il Capodanno 2022, ecco alcune proposte a cui ispirarti.

Centrotavola – Porta in tavola la notte dell’ultimo dell’anno con un bellissimo runner nero, impreziosito da decorazioni bianche a forma di stella. Puoi realizzarle anche con la carta, utilizzando la tecnica degli origami. Per creare il runner, ricicla magari una vecchia tovaglia che non usi più. Tagliala bene, della misura giusta e, poi, cuci due bande di merletto vintage su lati. Il runner va messo al centro della tavola, sopra la tovaglia. Per completare il tutto, aggiungi un bellissimo centrotavola. Per realizzarlo, procurati un disco di legno sul quale creare una bellissima composizione di pigne, pungitopo e castagne. Inserisci al centro una bella candela rossa e il gioco è fatto;

Segnaposti – Puoi realizzarli procurandoti dei fili di rafia, con i quali creare degli anelli. Sopra ad ognuno di essi, incolla un bel fiocco di neve fatto in pannolenci. A tutti i segnaposti, aggiungi dei cartoncini con i nomi dei tuoi ospiti, così sapranno esattamente dove sedersi;

Lanterne – Non possono mancare sulla tavola, nella magica notte di San Silvestro. Sono quel tocco di calore che ci scalda il cuore! Per crearle, ricicla dei barattoli di vetro della stessa altezza e larghezza. Metti all'interno di ognuno di essi una candela rossa, possibilmente profumata. Riempi i vuoti sul fondo con della ghiaia bianca. Per completare l'opera, sulla parte esterna della lanterna incolla un bel rametto di pungitopo. Non può mancare, è di buon auspicio!;

Piatti e bicchieri – Sceglili si un colore più chiaro rispetto alle tonalità prevalenti degli addobbi tavola. Con la porcellana e il cristallo non si sbaglia mai;

Cappellini happy new year – Saranno una sorpresa molto gradita ai tuoi ospiti, fidati! Se hai una buona manualità, puoi crearli anche riciclando dei cartoni. Sono perfetti da indossare al momento del brindisi di mezzanotte.

Come vedi le idee non mancano! Procurati tutto l’occorrente e dai sfogo alla tua creatività. Preparare la tavola di Capodanno è quasi una sorta di rituale catartico che libera da tutti i brutti pensieri. Per concludere, ti proponiamo una gallery con altri spunti originali.