Tavola total white Natale 2021: gli addobbi più belli da copiare

Tavola total white Natale 2021: una carrellata degli addobbi più cool. C’è spazio anche per il riciclo creativo! Il bianco è sempre una garanzia di eleganza e raffinatezza. Prendi subito spunto!

Il Natale è alle porte! Manca ormai meno di un mese, le città si vestono di mille luci e le vetrine dei negozi sfoggiano addobbi meravigliosi. La pandemia di Covid-19 non frena la voglia di vivere l’atmosfera magica del Natale.

Quest’anno ci saranno ancora tanti divieti e restrizioni, soprattutto dal prossimo 6 dicembre, con la nuova stretta del Super Green Pass. La crisi economica morde; secondo un’indagine di Younited Italia ripresa da Milano Finanza, quasi un quarto degli italiani chiederà un prestito per Natale.

La capacità di spesa è diminuita; il 68,9% degli intervistati ha dichiarato l’intenzione di spendere meno rispetto agli anni precedenti per questa ricorrenza. Insomma, sono tempi duri per i portafogli, si risparmierà sui regali ma, comunque, non si rinuncerà agli addobbi di casa.

Un posto d’onore spetta alla preparazione della tradizionale tavola delle feste. Per il Natale 2021 spopola lo stile total white. Il bianco è sempre una garanzia di eleganza e raffinatezza. Un colore intramontabile assieme al rosso, al blu, all’argento e all’oro.

Vediamo insieme come preparare una bellissima tavola natalizia ispirandosi alla magia della neve.

Tavola total white Natale 2021: via libera al fai da te (e non solo)

Tavola total white Natale 2021: non servono grandi sculture o oggetti di design. Le cose semplici sono sempre le migliori. In tempi di crisi economica, con il fai da te e il riciclo si possono fare miracoli!

Se hai creatività e buona manualità, puoi realizzare degli addobbi meravigliosi assolutamente low cost. Una soluzione semplice ma di grande impatto è l’addobbo tavola realizzato con decorazioni in legno fai da te, rigorosamente dipinte di bianco, come piccole stelle, renne, alberelli fiocchi e pupazzi di neve etc.

LEGGI ANCHE –> Natale 2021: gli addobbi tavola più belli per festeggiare con classe

Per completare il tutto, basterà scegliere una bella tovaglia bianca, magari in lino o raso, aggiungere lucine e candele e il gioco è fatto! Ovviamente, non può mancare il centrotavola! In commercio se ne trovano tanti, anche a prezzi modici.

Ma nulla vieta che tu possa realizzarlo a mano. Ti diamo uno spunto: procurati un disco di legno, 5-6 pigne, qualche castagna e del muschio sintetico. Disponi gli elementi sulla base come più ti piace e fissali bene con il silicone, utilizzando una pistola a caldo.

Per ricreare la magia di un bosco innevato, spruzzaci sopra un po’ di neve spray. Infine, per completare l’opera, aggiungi una candela bianca (o argentata) con decorazioni natalizie. I tuoi ospiti resteranno a bocca aperta!



Puoi rendere più bella la tua tavola natalizia anche con oggetti di carta total white. Puoi provare a creare dei bellissimi origami; in rete trovi tanti video tutorial utili per realizzarli acquisendo la tecnica giusta.

Su una bella tavola di Natale tutta bianca, non possono mancare le ceramiche. Con dei piatti in porcellana bohemia farai un figurone. Per un tocco di classe in più, abbina dei sottopiatti in argento o vetro. Ma puoi realizzarli anche a mano, se desideri uno stile più rustico! Come? Procurandoti dei dischi di legno da impreziosire con un po’ di neve spray e qualche decorazione a tema natalizio.

Ma ti diamo anche un altro spunto per il sottopiatto di Natale perfetto: puoi creare delle sagome bianche di cristalli di neve o stelle, utilizzando il pannolenci, il feltro oppure la gomma crepla.



Non c’è tavola natalizia davvero perfetta senza segnaposti. Anche in questo caso puoi decidere di acquistarli oppure di crearli da sola. Quale che sia la tua scelta, devi regolarti in base al numero preciso di ospiti. Non vorrai mica arrivare all’ultimo secondo e scoprire che non hai abbastanza segnaposti?

Se cerchi uno spunto per un lavoretto super pratico, utilizza allora un semplice cartoncino double face. Non dovrai fare altro che disegnare i decori natalizi a matita (renne, stelle, alberi di natale, fiocchi di neve etc.), tagliarli con le forbici e il gioco è fatto! Et voilà, i segnaposti sono pronti!

Come vedi gli spunti non mancano! Dai sfogo alla tua creatività e prepara la tavola natalizia. Da un’occhiata alla gallery in basso e lasciati ispirare!