Coppia, ecco come non litigare a Natale: consigli utili

Sotto le feste può capitare di sentirsi sotto stress, ecco come non litigare a Natale se si è in coppia: consigli utili.

Anche se le feste dovrebbero essere fonte di gioia e spensieratezza per tante coppie sono il momento della resa dei conti. Può capitare, infatti, che questo periodo anziché distendere gli animi provochi stress e ansia.

Corsa ai regali, organizzazione di pranzi e cenoni, non contando che la vita procede sempre allo stesso modo e con le stesse routine. Ovvero il lavoro, la famiglia, i figli per chi li ha, la casa e tutto il resto.

Il tempo da dedicare al partner quindi è sempre meno e talvolta basta poco per scattare, vuoi per lo stress e la paura di non riuscire a portare tutto a termine entro i tempi prestabiliti. Come fare allora per non litigare, se si è in coppia, con il proprio partner sotto le feste di Natale? Ecco alcuni consigli.

Ecco come non litigare se siamo in coppia a Natale

Dicembre sembra essere uno dei mesi più difficili per le coppie, tanto che la percentuale di divorzi aumenta del 25% dopo le feste. Se pensiamo che gli americani hanno battezzato il primo lunedì dopo Capodanno come il “divorce day”, avremmo molto da riflettere.

Se da un lato le feste dovrebbero essere motivo di gioia e intimità per una coppia e in effetti per tante così è, per tante altre diventa invece causa di scontro. L’atmosfera delle feste può risultare a volte indigesta per alcune coppie tanto da far emergere con maggior forza tutte le varie incompatibilità.

Tanti si sentono ancora più sottopressione perché pensano che dovrebbero trascorrere un Natale come nei film e invece nella realtà dei fatti così non è. Ma ormai aspettano la fine delle vacanze per dire addio al proprio partner.

E talvolta è proprio il Natale la goccia che fa traboccare il vaso. Come fare allora per evitare di litigare a Natale con il nostro partner se siamo in coppia? Scopriamo alcuni consigli utili.

Partiamo dagli uomini. Se non volete litigare con la vostra compagna e preferite evitare inutili discussioni che rovinano tutto il mood natalizio prendete carta e penna e segnate queste tre dritte.

1) Una serata solo per voi. Le donne adorano essere stupite perché le fa sentire importanti. Quindi organizzate una bella serata dove i protagonisti siete solo voi due. Scegliete il suo ristorante preferito o ordinate da asporto quello che lei preferisce di più. Organizzate tutto nei minimi dettagli. Lei resterà letteralmente senza parole e voi camperete di rendita per il resto delle vacanze. Almeno si spera.

2) Programmate insieme le giornate. Le donne, si sa, adorano organizzare e programmare tutto per tempo. Gli uomini invece no. Per una volta fate un piccolo sforzo. Decidete prima delle feste cosa farete, con chi e dove andrete, in questo modo eviterete discussioni durante le feste.

3) Date un mano in casa. Le feste non sono solo delle donne ma di tutti quindi anche voi uomini fate qualcosa in casa e non lasciate che le vostre donne si spezzino la schiena per organizzare al meglio pranzi e cenoni. Ad esempio fate la spesa, allestite le decorazioni, date una mano nelle pulizie, piccoli accorgimenti che vi permetteranno di far felice la vostra partner senza litigare.

E ora veniamo alle donne. Ecco qualche consiglio per non discutere con i vostri uomini sotto le feste.

1) Fatelo vestire come gli pare. Ovviamente nei limiti della decenza. Gli uomini vogliono sentirsi liberi, in generale, figuriamoci nell’abbigliamento. Meglio non imporre, magari proviamo a dargli un consiglio spassionato e a dirgli che è molto più bello vestito in un certo modo.

2) Non obbligarlo a fare qualcosa. Se noi abbiamo degli obblighi verso la nostra famiglia non dobbiamo obbligare anche lui necessariamente. Vero è che se ci ama capirà e cercherà più possibile di starci vicino. Ma meglio non pretendere.

3) Non esagerare con gli addobbi. Va bene che è Natale ma non rendiamo la nostra casa il villaggio di Babbo Natale altrimenti il nostro partner potrebbe anche infastidirsi, del resto, gli uomini non sono così centrati come noi sull’aspetto estetico, anche della casa. Poi ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola.

LEGGI ANCHE –> Come trascorrere il Natale in coppia: ecco qualche idea

Con queste poche e semplici dritte probabilmente passerete indenni anche questo Natale, come coppia, si intende.