Marco Mengoni: da barman al grande successo, 5 curiosità da scoprire

Marco Mengoni è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano, ma sei davvero sicuro di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose di cui probabilmente a conoscenza su di lui.

Marco Mengoni è senza dubbio uno degli artisti più amati del pubblico nostrano. Basti pensare, infatti, che la sua Ma stasera è stata eletta come il miglior singolo della scorsa estate, rendendolo uno dei cantanti più camaleontici e più apprezzati dagli utenti del web e non solo.

Ormai la sua carriera dura da diversi anni e n’è passato di tempo da quando ha mosso i primi passi ad X Factor, quando Morgan lo aveva notato tra migliaia di cantanti e lo ha scelto nel suo team e mai scelta fu più azzeccata considerato non solo che ha vinto quell’edizione ma che da quel momento il tutto ha avuto inizio.

I suoi fedeli sostenitori, data la sua lunga carriera, sono convinti di conoscere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Ecco 5 curiosità su Marco Mengoni di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose che probabilmente non conosci su Marco Mengoni

Marco Mengoni è uno dei pilastri della musica nostrana, ma prima di trovare il successo ha svolto diverse professioni. Basti pensare che prima di prendere parte ad X Factor ha lavorato, per essere indipendente, come barista a Roma nella speranza di poter poi abbandonare il lavoro, come poi è effettivamente accaduto, per dedicarsi completamente alla musica.

Tra le passioni dell’interprete de L’Essenziale, c’è senza dubbio il buon cibo. Tant’è che in svariate occasioni ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di saper cucinare e non di rado organizza numerose cene con i suoi amici e parenti per far gustare loro i manicaretti che è solito preparare, ma non solo.

Mengoni oggi appare in splendida forma, ma prima di trovare il successo purtroppo soffriva di obesità. Tant’è che ha ammesso di essere dipendente dalla nutella. Il cantante sembrerebbe non riuscirne a fare a meno, definendosi un mangiatore seriale.

Tra le cose che purtroppo non apprezza di se stesso, a livello puramente fisico, c’è il naso. Ebbene sì, la promessa della musica italiana ha ammesso di trovare particolarmente attraente il suo naso, ma i suoi fedeli sostenitori apprezzano anche i lati di lui che non lo fanno impazzire.

L’ultima curiosità su Marco Mengoni riguarda la sfera privata della sua vita. Sapevate, infatti, che tra i suoi più cari amici c’è uno degli artisti più apprezzati in tutto il mondo? E no, non stiamo affatto esagerando. Tra i suoi migliori amici compare il nome del ballerino Roberto Bolle.