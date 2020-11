Grave lutto per Marco Mengoni: a 83 anni è morta l’amatissima nonna materna Iolanda Anitori a cui il cantante era legatissimo.

Grave lutto per Marco Mengoni. Il cantante ha detto addio all’amatissima nonna Iolanda Anitori a cui era legatissimo e a cui aveva dedicato nel corso degli anni parole ricche d’amore. Come riporta il Corriere di Viterbo, la donna è deceduta all’età di 83 anni.

Per Mengoni si tratta di una perdita dolorosissima ed enorme che sta affrontando in silenzio, circondato dall’affetto della sua famiglia. Nessun messaggio sui profili social del cantante a cui i fans stanno comunque dedicando messaggi ricchi d’amore.

Morta la nonna di Marco Mengoni: “Un esempio unico”

La signora Iolanda Antinori era la nonna materna di Marco Mengoni a cui il cantante era legatissimo. E’ stata la sua prima fans ed era felicissima quando lo vide sul prestigioso palco del Teatro Ariston per la partecipazione al Festival di Sanremo. Una donna forte, coraggiosa che è stata un simbolo per Marco che ha sempre cercato di seguire il suo esempio. “Ringrazio una donna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, nonna Iolanda”, scriveva su Twitter il cantautore.

La signora Antinori era una commerciante e il suo negozio-atelier di alta moda in Piazza Vittorio Emanuele III era molto conosciuto. Ha lasciato i figli Nadia (la mamma di Marco Mengoni), Graziella e Sandro Ferrari, e i fratelli Diana, Marcella, Mina, Antonio, Mario. Un dolore enorme per Mengoni che, nelle varie interviste rilasciate nel corso degli anni, ha sempre sottolineato l’importanza di aver vissuto in una famiglia umile che gli ha trasmesso i valori che non ha mai perso.

#ringraziounadonna che con forza, tenacia e dolcezza è per me, ogni giorno, un esempio unico. Grazie, Nonna Iolanda pic.twitter.com/2j79lYDAd9 — Marco Mengoni (@mengonimarco) March 8, 2015

«La mitica mamma di mia madre. Decima di dodici figli, è stata lei a rendere matriarcale la nostra famiglia. Per dire che tipo: tempo fa due clienti del famoso negozio di abbigliamento le hanno chiesto l’età e lei ha risposto 67, ma non era vero; poi hanno chiesto a mia madre quanti anni avesse lei e ha risposto 57. A quel punto sono entrati in confusione: come poteva mia nonna aver partorito a dieci anni? Dovreste vederla, con le sue maglie leopardate. Ogni volta che mi vede con l’orecchino o con i pantaloni stracciati si incavola», raccontava Mengoni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.