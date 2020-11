Alessandra Mussolini sviene in diretta a Ballando con le stelle: come sta dopo il malore? Parla lei sui social e ringrazia tutti.

Come sta Alessandra Mussolini dopo il malore che ha avuto in diretta a Ballando con le stelle 2020? I problei fisici dei concorrenti del programma di Milly Carlucci continuano e, durante la puntata dei quarti di finale, Alessandra Mussolini è svenuta in diretta spaventando il pubblico a casa, la produzione di Ballando e la stessa Milly Carlucci.

Tutto è accaduto durante l’ultima esibizione con Maykel Fonts quando l’ex deputata, in seguito ad una presa abbastanza complicata, si è sentita male. In seguito ad un capogiro si è accasciata sul pavimento dopo è stata immediatamente soccorsa.

Come sta Alessandra Mussolini dopo il malore a Ballando con le stelle 2020

Nulla di grave, fortunatamente, per Alessandra Mussolini. Come ha raccontato il maestro Maykel Fonts, l’ex deputata, a causa di una coreografia molto impegnativa, per evitare di vomitare in pista, non aveva cenato. Lo sforzo fisico, però, sarebbe stato talmente grande da averle fatto perdere i sensi. Milly Carlucci ha rassicurato immediatamente la famiglia della Mussolini che, poi, con l’aiuto di Maykel, ha raggiunto il dietro le quinte dove si è ripresa.

Sul suo profilo Instagram, sono state pubblicate diverse storie in cui la Mussolini, sostenuta dal suo insegnante, raggiunge il dietro le quinte per stendersi. La coppia di Ballando con le stelle 2020 ha poi ringraziato tutti i fans per il sostegno. La stessa Alessandra, poi, ha rassicurato tutti ribadendo sulle proprie condizioni e mostrando tutta la propria gratitudine per aver conquistato la semifinale di Ballando con le stelle.

Visualizza questo post su Instagram Calo di zuccheri e leggero malore per #alessandramussolini a #ballandoconlestelle #videooftheday Un post condiviso da Notizie Audaci (@notizieaudaci) in data: 7 Nov 2020 alle ore 9:28 PST

Per il programma di Milly Carlucci, dunque, non c’è pace. Dopo l’operazione di Raimondo Todaro, dopo l’infortunio di Elisa Isoardi che ha dovuto rinunciare alla gara sperando di poter essere ripescata, dopo l’intossicazione alimentare dei ballerini Marco De Angelis e Lucrezia Lando, è arrivato il malore in diretta della Mussolini. Fortunatamente, tutto si sta risolvendo nel migliore dei modi.