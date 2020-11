Dopo il ritiro da Ballando con le stelle, in attesa del ripescaggio, arriva la drammatica notizia per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Brutta notizia per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, pochi minuti prima dell’inizio di Ballando con le Stelle 2020. La coppia che si era ritirata la settimana scorsa per non mettere a rischio la salute della caviglia della conduttrice sperando di poter rientrare già questa sera con il ballottaggio, alza nuovamente bandiera bianca. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, infatti, hanno ricevuto lo stop del medico e questa sera resteranno ancora ai box.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro ancora fuori da Ballando con le stelle: la caviglia della conduttrice ancora ko

Elisa Isoardi non ce la fa e con lei anche Raimondo Todaro deve rinunciare alla possibilità di partecipare al ripescaggio, almeno per stasera. La coppia che, per tutta la settimana, ha cercato di allenarsi con la Isoardi che ha continuato la fisioterapia sperando di potersi riprendere dalla distorsione contro cui sta combattendo ormai da qualche settimana, alle 19 di oggi ha ricevuto la notizia che non avrebbe mai voluto.

“Sono le sette. Noi abbiamo fatto un pomeriggio di prove e abbiamo sentito anche il medico. E’ meglio restare ancora fermi anche per questa puntata”, ha detto la Isoardi in un video pubblicato su Instagram. “Non fare così altrimenti piango anch’io”, dice poi Elisa guardando l’espressione di Raimondo.

“Meglio non rischiare questo sabato ed essere pronti per il prossimo”, aggiunge Todaro rassicurando sia la Isoardi che i fans della coppia che speravano di poterli rivedere già in pista questa sera. “Intanto ci manteniamo in forma”, aggiunge Elisa.

A tal proposito, nelle scorse ore, Raimondo si era lasciato andare ad una battuta sulle abitudini alimentari di Elisa. “Ho un problema con la Isoardi, la ragazza è un po’ depressa e senza energie perché non può mangiare le sue schifezze da due giorni”.

Dopo il ritiro forzato da Ballando con le stelle, la Isoardi e Todaro sperano di poter rientrare in gara per la gioia di tutti i loro fans.