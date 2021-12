Più grasso su pancia e fianchi dopo Natale? Ecco la dieta miracolosa!

Accumuli di grasso su pancia e fianchi dopo Natale? Non disperare! Ecco la dieta eccezionale per scioglierli senza fatica. Recupererai subito la tua bella silhouette!

Il Natale è la festa più attesa dell’anno! Si vivono piacevoli momenti di convivialità con parenti e amici. La tavola è particolarmente ricca: i menù tradizionali partono dagli antipasti e arrivano ai dolci tipici, tra i quali non manca mai il panettone.

Davanti a così tante bontà è molto difficile trattenersi. Nonostante la buona volontà, si finisce quasi sempre per mangiare tutto. Risultato: chili di troppo e grasso accumulato su pancia e fianchi!

Spesso si avverte anche una fastidiosa sensazione di gonfiore, che è il risultato dell’alimentazione un po’ disordinata dei giorni di festa. I principali responsabili sono i carboidrati ad alto indice glicemico come pasta e pane bianco.

Questi cibi favoriscono la fermentazione intestinale, portando alla produzione di gas e gonfiori che si accumulano soprattutto nella zona addominale. Dunque le abbuffate di Natale si pagano a caro prezzo! La silhouette cambia e diventa più morbida.

Come risolvere il problema? Un’alimentazione adeguata può aiutare a sciogliere il grasso su pancia e fianchi, eliminando anche la sensazione di gonfiore. Vediamo insieme quali sono i cibi jolly da privilegiare, per recuperare una forma fisica perfetta.

Più grasso sulla pancia dopo Natale? Ecco come eliminarlo

Dopo le abbuffate di Natale arriva per tutti il momento di salire sulla bilancia. Il responso, spesso, è impietoso: aumento di peso e grasso localizzato su pancia e fianchi. Si scende dalla bilancia un po’ sconfortati ma, poi, segue subito la voglia di reagire. Come? Mettendosi a dieta!

LEGGI ANCHE –> Dieta per dimagrire in fretta: il menù per perdere peso in 7 giorni

Eliminare subito il grasso localizzato su pancia e fianchi è possibile consumando questi cibi: carboidrati integrali (come pasta, riso e pane) ma anche legumi, che andrebbero consumati almeno 6 volte a settimana, con l’accortezza di eliminare la pellicina, che fa formare i gonfiori addominali. Per fare prima, si possono acquistare direttamente legumi decorticati.

Per dimagrire velocemente dopo Natale, giocano un ruolo chiave le tisane botox. Sono fondamentali per drenare i liquidi e, di conseguenza, per sciogliere i grassi. Le migliori sono a base di finocchio, camomilla, malva, menta e ortica.

Il momento ideale per bere una tisana depurativa è al mattino, preferibilmente a digiuno, e in tutti i casi in cui si necessiti di un effetto drenante, cioè di perdere liquidi. In ogni caso, il consiglio è di berne almeno un litro nel corso della giornata.

Se fai parte del club di quelle che hanno preso dei chili dopo le abbuffate natalizie, non disperare. Armati d pazienza, buona volontà e avrai risultati visibili in poco tempo. Ecco alcuni consigli pratici per impostare un corretto programma alimentare.

COLAZIONE – Ricorda che il metabolismo si riattiva soltanto con il giusto apporto energetico. Ecco un esempio di colazione tipo: parti dal tè verde, che è un ottimo brucia-grassi. Prepara delle fette di pane integrale con della marmellata senza zucchero. Concludi la colazione con uno yogurt bianco magro, ideale per favorire la proliferazione dei batteri buoni nell’intestino;

– Ricorda che il metabolismo si riattiva soltanto con il giusto apporto energetico. Ecco un esempio di colazione tipo: parti dal tè verde, che è un ottimo brucia-grassi. Prepara delle fette di pane integrale con della marmellata senza zucchero. Concludi la colazione con uno yogurt bianco magro, ideale per favorire la proliferazione dei batteri buoni nell’intestino; PRANZO – Sul web trovi tantissime ricette facili e super light. Un primo piatto veloce sono le pennette integrali con zucchine e menta. Il consiglio in più: rendi più gustoso il piatto con un filo di olio extra vergine di oliva a crudo;

Sul web trovi tantissime ricette facili e super light. Un primo piatto veloce sono le pennette integrali con zucchine e menta. Il consiglio in più: rendi più gustoso il piatto con un filo di olio extra vergine di oliva a crudo; SPUNTINO – Puoi farlo con frutta secca, probiotici o con tisane drenanti. Sono tutte valide alternative per non arrivare al pasto successivo con la voglia di abbuffarti;

Puoi farlo con frutta secca, probiotici o con tisane drenanti. Sono tutte valide alternative per non arrivare al pasto successivo con la voglia di abbuffarti; CENA – Scegli le carni bianche, che assicurano il giusto apporto proteico e sono povere di grassi. Puoi cucinare del petto di pollo alla piastra, condito con delle erbe aromatiche. Come contorno, abbinaci dei broccoli al vapore o, in alternativa, delle zucchine lesse.

Ritrovare la silhouette perfetta dopo le abbuffate natalizie è una sfida ardua ma non impossibile. Basta avere la giusta carica motivazionale e seguire una dieta valida. I risultati arriveranno in poco tempo ma, poi, bisogna fare il possibile per mantenerli nel tempo.

Questo significa che non devi abbuffarti nuovamente a Capodanno! Il segreto sta nell’assaggiare un po’ di tutto in piccole quantità.