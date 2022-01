Colazione e merenda con un altro sprint con i biscotti facilissimi

Non solo una ricetta di riciclo per usare la frutta quando è troppo matura, ma un’idea geniale per partire alla grande con i biscotti facilissimi



Pronti in poco tempo, buoni per sempre. Perché molto spesso la fantasia in cucina vale più di mille manuali di ricette e l’arte di riciclare ingredienti per dare vita a piatti nuovi è antica.

Oggi rivive in questi biscotti facilissimi da preparare e golosi da sgranocchiare, ideali per la colazione oppure a merenda o ancora come snack durante la giornata.

Bastano delle banane, che dovete scegliere molto mature, con la polpa molle, del muesli e poi scegliete voi come insaporirle. Noi abbiamo mescolato delle gocce di cioccolato, ma ma benissimo tutta la frutta secca, oppure anche della frutta essiccata.

Colazione e merenda con un altro sprint, i biscotti facilissimi sono pronti in mezz’ora

Bastano 5 minuti per preparare la base, un veloce passaggio in freezer e una cottura altrettanto veloce. In mezz’ora avete tutto pronto.

Ingredienti (per 20 biscotti):

400 g banane

140 g muesli

50 g gocce di cioccolato

Preparazione:

Prendete il muesli e versatelo in una ciotola. Quindi sbucciate e pulite le banane, tagliandole poi a fettine. A quel punto passatele nello schiacciapatate direttamente nella ciotola dove avete messo in precedenza il muesli.

Mescolate velocemente con un cucchiaio di legno e a quel punto aggiungete anche le gocce di cioccolato (o la frutta secca o quello che avete scelto per dare gusto).

Poi prendete una teglia da forno, coprite la base con un foglio di carta forno e aiutandovi con un cucchiaio fate alcuni mucchietti di impasto distanziandoli tra di loro e modellandoli velocemente con le mani.

Prima di passare alla cottura dovete metterli in freezer una decina di minuti per farli compattare in modo che abbiano una forma circolare quasi perfetta.

A quel punto infornate la teglia a 180° in forno statico preriscaldato per 15 minuti (se usate il forno ventilato bastano 12 minuti a 160°). Terminata la cottura, tirate fuori i biscotti e con delicatezza staccateli dal fondo. Lasciateli raffreddare a temperatura ambiente e poi potete servirli.