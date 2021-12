Non riesci a glassare i biscotti? Ecco gli errori da evitare

Adori i biscotti glassati ma non riesci mai ad ottenere la glassa perfetta? Ecco gli errori che fai sicuramente e che da oggi dovrai evitare per sempre.

Con il Natale ormai alle porte, il desiderio di preparare degli ottimi biscotti da glassare è sempre più forte. Tante volte, però, nonostante omini di pan di zenzero e dolcetti vari riescano alla perfezione, il risultato finale non è mai come lo si desidera e tutto a causa della glassa.

Quest’ultima, infatti, può creare diversi problemi. A volte perché non viene come dovrebbe ed altre perché viene utilizzata nel modo sbagliato. Oggi, quindi, al fine di rendere ancor più belle le vacanze di Natale, sveleremo quali sono gli errori da non fare mai quando si prepara o utilizza la glassa per biscotti.

Glassa per biscotti: gli errori da evitare assolutamente

Se anche tu sei tra coloro che nonostante tutta la buona volontà, non riescono a realizzare dei buoni biscotti con glassa, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, scopriremo come evitare che alcuni errori banali ma in grado di fare la differenza, rovinino del tutto i dolci di Natale ed in particolare i biscotti che tutti amano e che sono ormai diventati una vera e propria tradizione in questo periodo di festa. Ecco quindi cosa non fare mai più durante la preparazione della glassa per biscotti.

LEGGI ANCHE -> Il pandoro non è venuto bene? Ecco dove hai sbagliato e come rimediare

Aggiungere acqua. Un errore comune che fanno in molti, sopratutto quando la glassa appare troppo compatta è quello di aggiungere acqua. Questo procedimento porta però la glassa a slegarsi e a perdere liquido in un secondo momento. Inoltre, la sua applicazione sui biscotti (ma anche sui dolci) risulterà ancora più complicata, portando ad un risultato poco omogeneo e sicuramente ben lontano da quello desiderato.

Montare l’albume. Se si usa la famosa ghiaccia reale, un altro errore che molti fanno è quello di montare l’albume. Ok mescolarlo ma senza farlo diventare spumoso. La glassa segue infatti regole ben diverse da quelle relative ad altre preparazioni e per questo motivo è molto importante attenersi al procedimento tradizionale. Variare sul più bello la ricetta o le modalità di preparazione sarebbe infatti un errore banale ma in grado di rovinare tutto.

Aggiungere sale o limone. Una delle regole d’oro di alcune ricette è quella di seguire scrupolosamente le istruzioni senza aggiungere o omettere nulla. Per la glassa valgono le stesse regole ed in particolare quella di non aggiungere sale o limone. Farlo porterebbe il composto ad impazzire rendendolo inutilizzabile per la decorazione dei biscotti.

Lasciare la glassa all’aria. Una volta preparata, la glassa andrà coperta con pellicola trasparente e riposta in frigo. Lasciarla in balia degli agenti atmosferici ed in particolare dell’aria la porterebbe a seccarsi. E come ben saprà chi ci è già passato, una glassa secca è assolutamente da rifare. Recuperarla è infatti praticamente impossibile.

Stenderla sui biscotti caldi. Altra regola d’oro, sebbene nei film le cose sembrino ben diverse, è quella di stendere la glassa sui biscotti ancora caldi. Questi, infatti dovranno essere ben freddi o quanto meno a temperatura ambiente. In caso contrario si creeranno pasticci che porteranno a risultati indesiderati e a biscotti o dolcetti davvero brutti da vedere.

LEGGI ANCHE -> I muffin si sgonfiano? Ecco dove sbagli e come rimediare

Evitando questi errori all’apparenza banali, la glassa per biscotti risulterà finalmente perfetta. Esattamente come la si desidera e pronta più che mai ad essere stesa su biscotti e dolcetti. Il tutto per un risultato in grado di far fare un figurone a chiunque deciderà di prepararla.