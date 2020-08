Pantaloni neri autunno 2020, quali modelli scegliere per look very cool?

I pantaloni neri sono un vero e proprio evergreen, adatto a tutte le occasioni e a tutte le fisicità. Scopriamo quali saranno i modelli da non perdere in questo autunno 2020.

Li metti per andare a scuola, all’università, in ufficio ma anche per un aperitivo, una cena e persino un evento un po’ più Inn.

Tutto dipende infatti dagli abbinamenti e, soprattuto, dagli accessori accostati poiché i pantaloni neri sono un vero e proprio jolly del guardaroba.

Non c’è stagione in cui questo capo non sia tra i must irrinunciabili (non a caso li avevamo inseriti tra i capi evergreen, quelli da avere assolutamente nell’armadio) anche se, naturalmente, viene rivisitato attraverso nuovi tagli, modelli e tessuti.

E quali saranno i tagli, modelli e tessuti dei pantaloni neri autunno 2020? Scopriamolo insieme.

Pantaloni neri autunno 2020, quali modelli scegliere?

Larghi, stretti, lunghissimi, cropped, a vita alta o addirittura altissima, sono a dir poco numerose le proposte pantaloni neri per l’autunno 2020. Importante sarà allora scegliere con attenzione quale tra i tanti modelli a disposizione nelle nuove collezioni siano quelli più adatti alla propria fisicità e alle diverse occasione d’uso.

Joggers – Divenuti negli ultimi mesi un vero e proprio must have, questi pantaloni dallo stile semplice con coulisse in vita, gamba morbida ma non particolarmente larga e caviglie arricciate o con elastico, ci accompagneranno anche in autunno. Li troveremo come sempre in varianti più sportive e altre più eleganti ma potremo sempre e comunque abbinarci proprio di tutto, dalle sneakers alle décolleté, dalle t-shirt ai crop top.

Pantaloni chino – Scelta numero uno per chi ricerca un look più formale, questi pantaloni si presentano con la gamba dritta, la vita medio-alta, due tasche laterali tagliate di netto e piatte sul lato B e con una lunghezza che non va mai oltre la caviglia. Il loro abbinamento top? La classica e immortale camicetta bianca.

Pantalone paperbag – L’oggetto del desideri per chi deve camuffare la pancetta ma anche per chi sogna pantaloni da abbinare proprio con tutto. Da soli dettano il peso del look e potrete dunque accostarli a magliette e top di ogni genere. Il nostro consiglio? Un cardigan oversize per un look comodo ma di tendenza.

Pantaloni di pelle – Dai tempi di Grease non ce ne siamo mai più liberate. Il mito del pantalone di pelle ci seguirà anche in questo autunno, soprattutto quelli leather effect, quindi con un rivestimento materico similpelle e abbastanza lucido. Li troverete in diverse colorazioni ma il top resta il modello skinny, ovviamente black.

Jeans – Ultimi ma certo non per importanza, i pantaloni denim super aderenti, top nella variante cinque tasche e soprattutto da scegliere con colore pieno: basta all’effetto scolorito o a chiazze! Abbinamenti possibili? Pressoché infiniti.

Amanti del nero pronte dunque a dare il meglio di voi? Le opzioni sembrano proprio non mancare.