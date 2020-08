Come fare a gestire gli amici gelosi? Consigli per affrontare la gelosia

Nella vita le amicizie vanno e vengono, tranne quelle con gli amici veri, quelli più stretti. Cosa succede però quando gli amici diventano gelosi?

Gli amici, quelli veri, vogliono sempre il tuo bene.

Gioiscono per la tua nuova relazione, la tua promozione lavorativa e, in generale, per il tuo successo con felicità e partecipazione reali.

Capita a tutti, però, di scoprire da un momento all’altro che il nostro giro di amicizie si sia raffreddato ed è il motivo sembra essere sempre lo stesso: la gelosia.

Amici gelosi: di chi è la colpa

La gelosia è un sentimento che purtroppo ci sarà già capitato di incontrare qualche volta nella vita.

C’è chi la paragona ad una malattia vera e propria e chi si trova a doverla affrontare nell’ambito della sua relazione con il partner (qui tutti i nostri consigli per gestirla al meglio).

A volte capita di imbatterci in persone gelose sul luogo di lavoro, rendendo necessario scoprire cosa fare quando si ha a che fare con colleghi antipatici.

Ma se sappiamo bene come affrontarla quando si tratta di fidanzati o colleghi spesso ci troviamo impreparati a gestirla quando ad essere gelosi sono i nostri amici.

Da un amico, infatti, ci aspettiamo sempre e solo supporto e comprensione: la gelosia è fuori discussione!

Invece, a volte, i nostri migliori amici iniziano a sembrarci estremamente critici, freddi o addirittura rabbiosi nei nostri confronti. Stanno diventando gelosi.

Un nuovo fidanzato o addirittura semplicemente un nuovo amico possono scatenare questi sentimenti: il motivo è sempre diverso e personale per ognuno.

Importante, se volete salvaguardare il vostro rapporto, è non giudicare.

La prima reazione, quando qualcuno ci risponde male o è maleducato nei nostri confronti, è sempre una giusta indignazione.

Ci arrabbiamo e ci chiudiamo in noi stessi, soprattutto se siamo convinti di non aver fatto niente.

Nulla di più sbagliato.

Se i vostri amici sono gelosi è importante fare un bel respiro ed affrontare il discorso direttamente con loro.

Chiedere se c’è qualcosa che non va, magari in un momento privato e di calma lontano dal vostro gruppo o da eventuali terzi incomodi, può fare miracoli.

Ecco cosa fare per affrontare la gelosia

Il primo passo è dunque il dialogo: parlate e cercate di capire come mai la loro sensibilità è stata ferita.

Potreste scoprire di aver parlato incessantemente della vostra nuova fiamma o di esservi vantati di successi lavorativi con persone che stanno passando un difficile periodo personale.

Senza rendervene conto avete scatenato la loro gelosia semplicemente perché li avete messi in una posizione difficile.

Non è colpa di nessuno ma bisogna comunque rimediare: staccate un attimo dalla vostra vita perfetta e chiedete loro come stanno.

La gelosia può essere un sentimento che aiuta a migliorarsi: vedendo come state bene voi, i vostri amici potrebbero essere invogliati a fare dei cambiamenti necessari nelle loro vite.

Potete aiutarli e supportarli ma la rivelazione deve venire da loro.

Altri rimedi possono essere includerli maggiormente nella vostra vita.

Potete invitarli ad uscire con voi ed altri amici, oppure scegliere un’attività che piace solo a voi due e farla insieme.

Ricordate che è importante, con le persone gelose, aiutarle a ritrovare la fiducia in loro stessi e nel vostro rapporto.

Impegnarsi per gestire un problema di gelosia è la cosa giusta da fare se siete sicuri che chi la prova sia un vostro vero amico.

L’invidia invece è tutta un’altra storia: è impossibile curarla se la persona che vi sta davanti è falsa.

Per distinguere gli amici veri da quelli falsi potete leggere qui: per il resto, buona fortuna!