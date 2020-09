Con l’arrivo dell’autunno tornano anche le tonalità calde ed avvolgenti del marrone. Scopri i consigli per abbinare il marrone con uno stile perfetto!

Abbinare i colori sembra semplice fino a quando non ci troviamo di fronte all’armadio aperto in piena crisi di nervi.

Il marrone è la tinta per eccellenza dell’autunno, calda e dalle mille sfumature: è però un colore difficilissimo da abbinare con eleganza!

Gli accostamenti che sembrano più semplici (con il blu o con il nero) sono spesso troppo cupi ed aggressivi e finiscono per rovinare il nostro look.

Come fare per sfoggiare outfit perfetti anche in autunno?

Abbinare il marrone: ecco tutti i consigli di stile

L’autunno è la stagione dei colori legati al calore ed alla terra: anche il trend per i colori delle unghie 2020 e quello per i matrimoni autunnali ne prevede molti, compreso il marrone!

Per abbinarlo è necessario tenere a mente alcune piccole regole e non esagerare con sovrapposizioni e sfumature.

Dobbiamo imparare i significati che trasmettono i colori e ricordare la regola del tre: mai più di tre colori della stessa sfumatura nello stesso look.

Poi non c’è colore che tenga: per sentirci bene è basilare scegliere abiti che si adattino alla nostra forma del corpo.

Se avete già letto la nostra guida su come abbinare i pantaloni bianchi è ora di scoprire come fare ad abbinare anche il marrone. Pronti?

Look casual, da tutti i giorni: bilancio tra chiari e scuri

Una delle maniere più usate e casual con cui inserire il marrone nei vostri outfit è quella di relegarlo solo ed esclusivamente agli accessori.

Ecco quindi:

una borsa marrone scuro (“russett” il nome della tinta)

(“russett” il nome della tinta) cinta e cover per il tablet in coordinato marrone mogano

scarponcini marrone chiaro (“maggese” il nome preciso)

Questi abbinamenti, con un sovrapporsi graduale di sfumature di marrone, vi permetteranno di optare poi per dei colori chiari.

Quelli in foto (una maglia a righe bianca e blu ed una sciarpa bianca ed azzurra) sdrammatizzano i punti troppo scuri del marrone.

Potrete indossare dei jeans, di qualsiasi tinta, e risultare sempre alla moda!

Questo outfit è perfetto per un look giovanile, da tutti i giorni e senza pretese estreme di eleganza.

Per non sbagliarlo, l’unica regola è quella famosa del tre.

Mai più di tre gradazioni di colore (e di marrone, quindi!) per non diventare un… Arlecchino!

Marrone su… marrone: si può fare?

Ovviamente, facendo molta attenzione, si può creare un outfit giocando sulla sovrapposizione di diverse sfumature di marrone.

Quando sono due potete sbizzarrirvi tra i due poli opposti di colori chiari e scuri: ogni abbinamento andrà bene!

Se invece volete azzardare un outfit con tre sfumature di marrone, ricordate di scegliere sempre una scala graduale: potete optare per un vestito color caramello, oppure armonizzare il marrone con toni chiari come il beige, il bianco ed il bianco panna.

Nella foto sopra potete vedere un intramontabile cappotto color cammello chiaro (di cui vi avevamo già parlato), abbinato ad una sciarpa di un marrone più scuro.

L’effetto è meraviglioso e non risulta pesante alla vista.

Attenzione a continuare a giocare su queste due tonalità per il resto del look oppure inserirne una terza che faccia da “ponte”.

In caso contrario si rischia di rovinare tutto!

Accostamenti azzardati? Proviamone qualcuno insieme

Per accendere il marrone, possiamo tentare anche un abbinamento “azzardato”.

Calze viola, cinta arancione e camicia color panna, ad esempio, sono un ottimo modo per stimolare i punti caldi di questo colore e creare un outfit elegantissimo.

Quando scegliete un punto di marrone chiaro (nel caso in foto, il camoscio) è facile rendere l’intero accostamento “piatto” usando altri colori chiari.

Fate in modo di accostare al marrone, invece, colori estremamente caldi che richiamino il fogliame autunnale ed avrete un look che si sposa perfettamente con l’ambiente circostante.

Elegante, ricercato e colorato senza diventare chiassoso.

Veramente un outfit perfetto!

Infine la lista: ecco tutti i colori da abbinare al marrone!

Per finire vi lasciamo con una lista di colori che si adattano al marrone, sia chiaro che scuro.

Ricordate la regola del tre e poi… sbizzarritevi!

Marrone scuro si abbina con:

beige

cammello

caramello

bianco panna

verde

jeans

Marrone chiaro si abbina con:

rosso

arancione

viola

bianco (e le sue sfumature)

grigio

giallo

Tutti pronti per l’autunno?