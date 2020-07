Matrimonio autunnale: quali sono i colori e le tendenze per l’autunno 2020

Scopriamo insieme quali sono i colori migliori e le ultime tendenze da sfoggiare per avere un matrimonio autunnale all’ultimo grido.

C’è da dire che il 2020 non è stato un anno fortunato per le cerimonie!

Cancellazioni, ritardi e necessità di mantenere la distanza di sicurezza hanno fatto passare in secondo piano la gioia di organizzare un matrimonio di tutto punto.

Se avete dovuto spostare o ritardare la vostra cerimonia, c’è la possibilità che abbiate dovuto ripensare al vostro tema o addirittura cambiarlo completamente!

Per fortuna il matrimonio è molto di più di centrotavola coordinati e vestiti all’ultima moda.

Se, com’è vero, il piatto forte del vostro matrimonio deve essere l’amore adesso finalmente possiamo di nuovo concentrarci sul “contorno”: le tendenze dell’autunno 2020!

Matrimonio autunnale: tutti i colori in voga in questo periodo

Prima di tutto i colori!

Forse non lo sapete, ma i colori che indossiamo comunicano diverse emozioni agli altri; scegliere quello giusto è indispensabile.

Il colore ufficiale di questo 2020 si chiama Classic Blue 19-4052.

Questa tonalità, scelta da Pantone come bandiera dell’anno in corso, potrebbe essere quella giusta per ripensare ai colori del vostro matrimonio.

Sobrio ed elegante il Classic Blue si adatta benissimo ad un matrimonio autunnale; se non vi piace però non disperate!

Gli altri colori Pantone specifici per l’autunno 2020 sono: Eden, Rocky Road, Crème de Pêche, Fruit Dove e Peach Pink.

Eden 19-6050 è un verde profondo, che richiama i toni della foresta e la freschezza di un bosco. Si adatta perfettamente all’arancione ed al rosa chiaro, sostituendo le tonalità di blu. Rocky Road 19-1234 è invece un marrone. Questa tonalità color terra si accende se accostata ad un pizzico di rosso. Crème de Pêche 12-1110 è un pallido pesca chiaro, estremamente romantico. Un colore delicato che va usato se accostato ad un altro che ne accentui le tonalità. Fruit Dove 17-1926 è un rosa freddo. Trasmette allegria senza scendere nei toni chiassosi e si coniuga bene con le tonalità del blu e del viola. Peach Pink 15-1530 si avvicina al suo collega Crème de Pêche; la differenza tra i due sta nell’intensità del colore che qui è più caldo. Sceglietelo se il vostro tema è e vuole essere femminile e raffinato.

Le tendenze per il perfetto matrimonio in autunno: cambiamento e stabilità

Se avete scelto la vostra palette di colori è giunto il momento di pensare all’organizzazione vera e propria.

Qui potete leggere i nostri consigli e la check-list per la perfetta organizzazione del vostro matrimonio in autunno.

Ricordatevi che quest’anno, grazie anche alle disposizioni per le cerimonie previste dopo la pandemia, va estremamente di moda il matrimonio in casa.

Potreste fare come Beatrice di York, che ha scelto una cerimonia intima con pochi invitati e sta girando l’Europa in macchina e scegliere quindi un matrimonio genuino e low-cost.

Anche il matrimonio in giardino è fra le location più quotate: con pochi e semplici mosse si possono approntare decorazioni ed addobbi che ricordano il bosco e i suoi profumi.

Il menù invece potrà bilanciarsi tra piatti caldi e piatti freddi: la stagione ve lo permette e sarà una gradevole novità per i vostri ospiti.

Che fosse già stabilito o lo abbiate dovuto ora siete pronte per finire di programmare il vostro matrimonio in autunno; non ci resta che… farvi gli auguri!

di Federica Caliendo