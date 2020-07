Teresa Langella: gli esercizi per attivare il metabolismo e tonificare – VIDEO

Se vi siete chiesti come fa Teresa Langella ad avere un fisico così atletico la risposta sta proprio negli allenamenti. Qui vi proponiamo alcuni esercizi che la showgirl esegue per attivare il metabolismo e tonificare.

Se avete notato il fisico di Teresa Langella vi sarete anche chieste come fa la showgirl e cantante napoletana a mantenersi così in forma. Il segreto del suo splendido fisico atletico è proprio l’allenamento.

L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, programma grazie al quale la Langella ha trovato anche l’amore al fianco di Andrea Dal Corso, si sottopone infatti a dure sedute di workout.

Naturalmente la showgirl oltre a svolgere efficaci allenamenti si mantiene in forma grazie anche a una dieta sana concedendosi al tempo stesso qualche peccato di gola.

Ecco gli esercizi di Teresa Langella per attivare il metabolismo e tonificare

Il fisico atletico di Teresa Langella non sarà di certo sfuggito alle più appassionate di fitness. La bella showgirl napoletana infatti, vanta splendide curve.

Tonica al punto giusto, la Langella sfoggia un fisico definito. Ma qual è il suo segreto? La risposta sta nell’allenamento. La speaker radiofonica di Radio 105, lavoro che le ha cambiato anche le abitudini come lei stessa ha confessato, si sottopone a duri workout.

E non ne fa mistero pubblicandoli spesso anche su Instagram per la gioia di tutti i suoi seguaci che possono così anche prendere spunto dai suoi esercizi per allenarsi.

Scopriamo allora un breve circuito proposto dalla fidanzata di Andrea Dal Corso che di recente ha parlato anche dell’eventualità di un figlio, per attivare il metabolismo e tonificare.

1) Nel primo esercizio sono previsti 10 piegamenti sulle braccia. Se si è meno allenati possiamo svolgerli con le ginocchia piegate. Si tratta di un lavoro per stimolare i pettorali.

2) Seguono nel secondo esercizio 30 secondi di plank frontale. Un esercizio molto valido che oltre a potenziare i muscoli addominali e lombari rinforza i glutei, le spalle e molti muscoli della schiena. Inoltre, è tra i migliori esercizi di ‘core stability’. Allenare il core contribuisce alla stabilità della colonna vertebrale. Qui vi avevamo suggerito anche come avere un fisico scolpito allenandosi per soli 5 minuti al giorno grazie al metodo sakuma basato proprio sul potenziamento del core.

3) Il terzo esercizio prevede infine 20 squat da svolgere con l’ausilio di due bottiglie d’acqua, se sprovvisti di pesetti. Scopri anche il circuito di soli squat di Paola Di Benedetto. Lo squat è l’esercizio ideale per allenare cosce e glutei.

Terminato il terzo esercizio si riposa per 30 secondi e poi si riparte ripetendo il circuito per altre 2 volte.

Se non siete ancora stanche potete proseguire l’allenamento con un altro circuito che troverete facilmente sul profilo Instagram di Teresa Langella.

Qui vediamo la showgirl insieme al suo fidanzato Andrea Dal Corso, smentite dunque le voci di una ipotetica crisi tra di loro.