Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in crisi? Dopo i rumors, l’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e racconta la verità.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono in crisi? La coppia di Uomini e Donne, nei mesi scorsi, aveva annunciato la convivenza, ma ad oggi è costretta a vivere un rapporto a distanza. Teresa, infatti, si è trasferita a Roma mentre Andrea vive a Milano. Una distanza che ha alimentato rumors su una presunta crisi tra i due, ma oggi, a smentire tutto e a fare chiarezza è proprio Teresa che, partecipando a Uomini e Donne, ha trovato la favola d’amore che tanto sognava.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? La coppia di Uomini e Donne chiarisce tutto

Cosa sta accadendo tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella? Se tra Cristian Galella e Tara Gabrieletto l’amore è finito dopo anni, Andrea e Teresa stanno insieme, anche se, per ora, hanno dovuto mettere da parte la convivenza vivendo in città diverse per motivi lavorativi.

“Continuano a dire che ci siamo lasciati e questa cosa mi ha stancato. Abbiamo situazione che dobbiamo gestire in un certo modo: abbiamo casa a Milano, ma io vivo e lavoro a Roma. Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi”, ha confessato Teresa ai microfoni del settimanale Mio.



“L’amore a distanza non è semplice. Io per ovvi motivi di lavoro sono a Roma mentre lui ha più cose da fare a Milano, ma troveremo sempre il modo di stare insieme. Un figlio e il matrimonio sono nei nostri progetti”, ha aggiunto l’ex tronista.

Infine, come accade a tutte le coppie, anche Teresa ammette di vivere momenti altalenanti nella sua storia con Andrea. “Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma”, conclude.